Горбулін почитав статтю Суркова про путінську Росію і побачив у ній «серйозний мазохізм»



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Горбулін зауважив, що не міг не звернути увагу на статтю Суркова, бо «це щось за межами людського мозку»

«Я був налаштований сказати, що у нас щось з Росією покращується…» - зазначив Горбулін

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін звернув увагу на те, як описана Росія у статтях та книгах помічника президента РФ Владислава Суркова.

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«Зовсім нещодавно трапилося декілька подій, коли я був налаштований сказати, що щось покращується у наших стосунках з Росією. Спочатку добре відомий мені Владислав Сурков написав дивну статтю «Долгое государство Путина». Я ставлюся до нього з великим інтересом. Це абсолютно нестандартна людина... Для того, щоби розуміти, з ким ми маємо справу, я у Мінську прочитав його роман «Близько нуля». Але після статті я зрозумів, що тут пахне мазохізмом і дуже серйозним», - розповів Горбулін.

Він зауважив, що Сурков написав, що «у Росії є Путін і народ, і більше нікого».

«І що це формат усіх державних ладів у світі. Що він має на увазі під народом, сказати складно. Що він має під Путіним - цілком зрозуміло. Дозволю собі засумніватися в тому, що, мовляв, всі, хто має право вибирати, вони тільки роблять вигляд, що вибирають. Насправді, нікого не вибирають. Я не міг не звернути увагу на цю статтю, бо, з моєї точки зору, це щось за межами людського мозку. В якійсь мірі його розвінчав сам Володимир Путін. Виступаючи перед земським зібранням, він заговорив про те як багато соціальних проблем в Росії. Я подумав, що може якесь прозріння наступає? Мою точку зору розділила Лілія Шевцова, яка написала, що це безсилля Путіна», - каже Горбулін.

Також він розповів про нещодавній виступ начальника Генерального штабу РФ Валерія Герасимова, батько якого був Героєм Радянського Союзу і жив у Києві.

«Так от, він говорить про те, що потрібно готуватися до нової світової війни, що Росія в якійсь мірі до цього готова. І це лягає в основу Воєнної доктрини. Звичайно, настрій після цього падає. Тут я одразу згадую 2013 рік: той же Герасимов, в тій же Академії воєнних наук РФ цілком чітко висловився про всі поліна гібридної війни, про що ми написали потім в нашому Інституті стратегічних досліджень. Також про це наша наукова робота «Світова гібридна війна. Український фронт». Отже, почав все Герасимов восени 2013-го. Всі пам’ятають, що було 30 листопада, 1 грудня і до 22 лютого 2014-го. Я все до того, що ми виходимо на чергові вибори з величезною напругою, ми це повинні усвідомлювати», - підкреслив Горбулін.