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    Горбулін порадив українцям не чекати розпаду Росії

    • Розсилка
    Горбулін порадив українцям не чекати розпаду Росії

    Горбулін зазначив, що треба перетворити Збройні сили України в армію, яка дійсно зайнята єдиною справою – захистом Вітчизни

    Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін порадив українцям не чекати розпаду Росії.

    Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

    «Я з дитинства ніколи не читав казки. Та я взагалі дитина війни, і через це я в казки не вірю. Я б відштовхувався не від того, коли ж розпадеться Росія, а від того, яка система соціальних рішень забезпечить нормальне життя в Україні», - заявив він.

    Горбулін зазначив, що треба перетворити Збройні сили нашої країни в армію, яка дійсно зайнята єдиною справою – захистом Вітчизни.

    «Також обов’язково підняти економіку. А що в них вже там буде… Я трішки знаю ситуацію в Красноярську, в Новосибірську і навіть у Владивостоку. Нас не хвилює все те, що там відбувається. Ну прийдуть туди японці чи китайці, а нам до того яке діло?, - підкреслив політик.

     Читайте також: Володимир Горбулін: Світової війни не буде, бо Путін дуже любить життя 
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    Росія книги РНБО Путін політика казки Володимир Горбулін
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