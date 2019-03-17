Горбулін порадив українцям не чекати розпаду Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Горбулін зазначив, що треба перетворити Збройні сили України в армію, яка дійсно зайнята єдиною справою – захистом Вітчизни

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін порадив українцям не чекати розпаду Росії.

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«Я з дитинства ніколи не читав казки. Та я взагалі дитина війни, і через це я в казки не вірю. Я б відштовхувався не від того, коли ж розпадеться Росія, а від того, яка система соціальних рішень забезпечить нормальне життя в Україні», - заявив він.

Горбулін зазначив, що треба перетворити Збройні сили нашої країни в армію, яка дійсно зайнята єдиною справою – захистом Вітчизни.

«Також обов’язково підняти економіку. А що в них вже там буде… Я трішки знаю ситуацію в Красноярську, в Новосибірську і навіть у Владивостоку. Нас не хвилює все те, що там відбувається. Ну прийдуть туди японці чи китайці, а нам до того яке діло?, - підкреслив політик.