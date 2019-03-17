Горбулін розкритикував закон про люстрацію: «Ми дуже сильно деградували»



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Горбулін розповів, як у 1997 році вперше приїхав за запрошенням до Німеччини

«Я гадаю, що закон про люстрацію був помилкою», - підкреслив Горбулін

Український політик, віце-президент Національної академії наук України, колишній секретар РНБО Володимир Горбулін вважає, що закон про люстрацію був помилкою.

Про це Горбулін сказав на презентації своєї нової книги «Мій шлях у задзеркаллі».

«На мою думку, у нас було зроблено дуже багато кадрових змін. Я гадаю, що закон про люстрацію був помилкою. Квотування (поділ посад між партіями, що сформували коаліцію, «Главком») також було помилкою. Ми дуже сильно деградували в професійному плані», - підкреслив політик.

Він розповів, як у 1997 році вперше приїхав за запрошенням до Німеччини.

«У мене було дуже багато цікавих зустрічей в Міноборони і в МЗС. Мені поклали перелік тих осіб, з ким я буду зустрічатися. Я читаю: статс-секретар, статс-секретар... Я амбіційний, питаю: де ж міністр? Мені відповідають: міністр в нас ще нічого не розуміє, а штат-секретарі вже працюють по 10 років, і будь-яке питання ви можете з ними узгодити і вирішити. Мені вкрай неприємно про це казати…» - зазначив Горбулін.

«Я в жодному разі тут не хочу нахвалювати Леоніда Даниловича (Кучму), бо в нього були свої помилки, але він ніколи нікого з Дніпропетровська не витягав за своєї першої каденції і ніколи поруч не ставив. Чого я не можу сказати про інших президентів. Кравчук просто не встиг», - додав політик.