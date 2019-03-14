ГПУ хоче більше співпраці зі США після суду над Манафортом



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США не надали деякі відповіді щодо Манафорта в межах проваджень ГПУ

Генеральна прокуратура розраховує на обмін документами та інформацією після закінчення судових процесів над політтехнологом Полом Манафортом у Сполучених Штатах.

Про це заявив керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури Сергій Горбатюк.

«Ми розраховуємо, що після завершення судових процесів у США, відкриється можливість обміну інформацією, документами з американською стороною, з правоохоронними органами США», – сказав Горбатюк.

Він пояснив, що США не надали деякі відповіді щодо Манафорта в межах проваджень ГПУ, обґрунтовуючи це саме не завершенням судових процесів.

Горбатюк вказав, що діяльність Манафорта в Україні розслідується у межах справи про розтрату коштів з бюджету – це понад мільйон доларів, сплачених американській юридичній фірмі за надання висновку у справі щодо незаконного арешту Юлії Тимошенко.

У цій справі обвинувальні акти щодо колишнього міністра юстиції, його заступника та головного бухгалтера слухаються в суді, вказав Горбатюк.

«Також у ГПУ є провадження про отримання коштів у «чорній бухгалтерії», у якій фігурують записи про отримання коштів людиною з даними Пола Манафорта», – додав керівник Управління спеціальних розслідувань Генпрокуратури.