До суду передано справу стосовно обвинуваченого в злочинах проти Майдану

Ще 26 осіб перебувають у розшуку

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України продовжується робота щодо розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, зокрема вчинених так званими тітушками. Так, завершено досудове розслідування та направлено до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт



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Підозрюваному у вбивстві журналіста Веремія на Майдані присудили умовний термін

Ще 26 осіб перебувають у розшуку

Департаментом спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України продовжується робота щодо розслідування злочинів під час протестних акцій у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, зокрема вчинених так званими тітушками.

Так, завершено досудове розслідування та направлено до Шевченківського районного суду м. Києва обвинувальний акт стосовно однієї цивільної особи, яка обвинувачується у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, із застосуванням фізичного насильства; хуліганстві, що супроводжувалось особливою зухвалістю, вчиненому групою осіб; закінченому замаху на умисне вбивство двох осіб та умисному вбивстві однієї особи, з хуліганських мотивів, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, а також носінні, придбанні, зберіганні вогнепальної зброї та бойових припасів, без передбаченого законом дозволу, скоєних в центральній частині міста Києва, у тому числі на перехресті вулиць Великої Житомирської та Володимирської в ніч з 18.02.2014 на 19.02.2014, тобто у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 296; ч. 2 ст. 15, п.п. 1, 7, 12 ч. 2 ст. 115; п.п. 7, 12 ч. 2 ст. 115; ст. 340; ч. 1 ст. 263 КК України.

Наразі обвинувачений тримається під вартою.

Загалом, у розслідуваних Департаментом кримінальних провадженнях за епізодами вчинення під час Майдану так званими тітушками тяжких та особливо тяжких злочинів, зокрема викрадення і катування протестувальників, замаху на їх вбивство та умисних вбивств, у період грудня 2013 року – лютого 2014 року, а також умисного вбивства журналіста видання «Вести» Веремія В.В., закінченого замаху на вбивство Чорновол Т.М. та інших осіб, викрадення й катування бійцями організації «Оплот» Іваненка В.І., викрадення та катування Луценка І.В. і Вербицького Ю.Т., умисного вбивства Вербицького Ю.Т., повідомлено про підозру 45 цивільним особам, у тому числі Жиліну Є.В. та іншим представникам угруповання «Оплот», 26 осіб перебувають у розшуку, стосовно 15 осіб обвинувальні акти направлено до суду, з яких 6 засуджено, з них 2 до позбавлення, при цьому вироки щодо обвинувачених набрали законної сили.

На теперішній час у вказаних кримінальних провадженнях 2 підозрюваних та 3 обвинувачених тримаються під вартою.

Досудове розслідування стосовно інших організаторів та виконавців вчинених злочинів під час цих подій триває.