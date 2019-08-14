ГПУ проводить обшук у Юрія Гримчака, - дружина



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ГПУ прийшла з обшуком до Юрія Гримчака, його беруть під арешт

Дружина Юрія Гримчака повідомила про затримання чоловіка

Співробітники Генеральної прокуратури України намагаються затримати заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Юрія Гримчака.

Про це повідомила його дружина Юлія Гримчак на своїй сторінці у Facebook.

«До відома суспільства Держави Україна. Зараз проходить затримка мого чоловіка Гримчака Юрія Миколайовича генеральною прокуратурою України», - написала вона.

Дружина Гримчака повідомила, що наразі у домі проходить обшук.

«У нас в домі проходить обшук. Саме зараз просимо сусідів про допомогу», - зазначила Гримчак.

Інші подробиці спецоперації ГПУ поки невідомі.