ГПУ ще раз надіслала на Банкову запит щодо слів Мендель



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ГПУ зацікавилася виступом Мендель у прямому ефірі телеканалу «1+1» 6 червня

Генпрокуратура вимагає спростувати чи підтвердити публічні висловлювання прессекретаря Зеленського на телеканалі «1+1»

Генеральна прокуратура направила повторний запит в офіс президента Володимира Зеленського щодо «справи Мендель».

Про це повідомив Відділ зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури.

Зазначається, що 6 червня прессекретар президента під час публічного виступу у прямому ефірі телеканалу «1+1» сказала, що існують випадки коли українські військові, відповідаючи на провокації терористичних угруповань, здійснюють обстріли цивільних об’єктів, дотримуючись положень ст.ст. 65, 135 КПК України.

«Її було викликано до Генеральної прокуратури України для допиту як свідка з метою роз’яснення вищевказаних публічних висловлювань. Під час допиту вона відмовилася надавати показання та вказати джерело оголошеної нею інформації», - заявили в ГПУ.

Повідомляється, що з огляду на це, під час досудового розслідування виникла необхідність отримання офіційної відповіді від Офісу президента України стосовно джерела інформації, яку від імені глави держави озвучила його прессекретар. У зв’язку з цим, 3 липня слідчим до Офісу президента було скеровано запит у кримінальному провадженні від 29.09.2014.

Як відомо, Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні від 29.09.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 127, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 147, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 343, ч. 2 ст. 344, ч. 2 ст. 372, ч. 2 ст. 375, ч. ч. 1, 2 ст. 438, ч. 1 ст. 442 Кримінального кодексу.

«Реагуючи на відповідь Офісу президента України, 9 липня Генпрокуратурою повторно направлено запит слідчого у кримінальному провадженні від 29.09.2014 щодо спростування чи підтвердження публічних висловлювань прессекретаря президента про те, що військовослужбовці Збройних Сил України допускають випадки обстрілів цивільних об’єктів на сході України», - заявили в Генпрокуратурі.

Нагадаємо, напередодні в Офісі президента заявили, що повернули без розгляду запит Генеральної прокуратури щодо публічних заяв прессекретаря президента Юлії Мендель про обстріли на Донбасі.