Офс Зеленського відмовився відповідати на запит ГПУ щодо слів Мендель



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У Зеленського пояснили, що виконання запиту можливе «виключно на підставі ухвали слідчого судді»

В Офісі президента України Володимира Зеленського заявили, що повернули запит Генеральної прокуратури щодо публічних заяв прес-секретаря президента Юлії Мендель про обстріли на Донбасі без розгляду.

Про це повідомила пресслужба президента.

«Генеральна прокуратура України не мала законних підстав вимагати від Офісу президента спростування чи підтвердження публічних заяв прес-секретаря глави держави», — йдеться в повідомленні.

В Офісі пояснили, що виконання запиту можливе «виключно на підставі ухвали слідчого судді» в межах розслідування кримінального провадження.

Порядок розслідування кримінального провадження, згідно зі статтею 1 КПК України, визначається лише кримінальним процесуальним законодавством.

У Зеленського зазначили, що таким чином, для здійснення будь-яких дій (зокрема витребування документів) слідчий має керуватися конкретною нормою КПК України, а посилання на статтю 93 КПК України як законну підставу для збору доказів є помилковим.

Нагадаємо, що ГПУ просила Офіс президента спростувати чи підтвердити заяву Юлії Мендель про те, що українські військові, відповідаючи на провокації терористів, здійснюють обстріли цивільних об'єктів на Донбасі.

Під час допиту у Генпрокуратурі Юлія Мендель відмовилася давати свідчення, вказати джерело інформації, зазначивши, що сам допит є політизованим і може бути використаний проти неї.