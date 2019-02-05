ГПУ відкрила справу проти Медведчука



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Медведчук на партійному з’їзді 29 січня заявив про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас» з утворенням власного парламенту та уряду

Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня в м. Києві, повідомили в ГПУ

Генпрокуратура відкрила кримінальне провадження стосовно глави проросійської організації «Український вибір – право народу», глави політради партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука.

Про це у Facebook повідомила речниця генпрокурора Лариса Сарган.

За її словами, 5 лютого Генеральною прокуратурою України за зверненням народного депутата Андрія Тетерука до ЄРДР були внесені відомості про вчинення Медведчуком В.В. кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.110 КК України та ч.1 ст.111 КК України.

Сарган зазначила, що Медведчук зробив гучну заяву на партійному з’їзді 29 січня в м. Києві, заявивши про необхідність утворення так названого «автономного регіону Донбас» з утворенням власного парламенту та уряду, а також про закріплення такого статусу в Конституції України.

«Його план-концепція передбачає утворення на Донбасі автономного регіону «Донбас» у складі України. Він вважає, що такі домовленості по статусу Донбасу можливо досягти в чотирикутнику Київ-Донецьк-Луганськ-Москва», - написала Сарган.

«Враховуючи, що відповідно до ст.1 Конституції України, Україна є унітарною державою, територіальний устрій закріплено у ст.133 цього Закону, а також те, що Російська Федерація шляхом забезпечення самопроголошених Донецької та Луганської народних республік (ДНР, ЛНР) живою силою, озброєнням та іншими матеріалами проводить агресивні дії стосовно України, проголошення концепції утворення автономного регіону Донбас сприяє законодавчому закріпленню тимчасово окупованої території всупереч Основному Закону та надає іноземній державі допомогу в проведенні підривної діяльності проти України, в тому числі і інформаційної підтримки», - підкреслила речниця генпрокурора.

За її словами, за таких обставин в діях Медведчука вбачаються ознаки злочинів, передбачених ч.1 ст.110 КК України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) та ч.1 ст.111 КК України (Державна зрада).

Сарган повідомила, що матеріали кримінальних проваджень будуть передані до Служби безпеки України за підслідністю.