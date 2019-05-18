Грановський назвав помилки і досягнення за час роботи у Верховній Раді



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Народний депутат Олександр Грановський збирається балотуватися на наступних парламентських виборах у мажоритарному окрузі Фото: rudenko.kiev.ua

На наступних виборах депутат планує висуватися у мажоритарному окрузі

Народний депутат України Олександр Грановський назвав ключові помилки, яких, на його погляд, він припустився за час роботи в Парламенті. Головним чином він звернув увагу на проблеми в комунікації з суспільством. Думку про роботу каденції VIII скликання Верховної Ради народний обранець висловив в інтерв’ю сайту «Цензор.НЕТ».

Серед помилок Олександр Грановський звернув увагу на проблеми в побудові комунікації. «Ми не навчилися спілкуватися із суспільством, і все те хороше, що ми робили, наші опоненти розмазували по тарілці дуже вміло, професійно і швидко. А ми ніколи не знаходили можливості відплатити тією самою монетою. Часто не було навіть спікерів, які могли донести нашу позицію. А я особисто не приділяв часу побудові діалогу з громадянським суспільством, з активістами. І оскільки всередині команди у мене з’явилися якісь злостивці або люди, яким здавалося, що вони зі мною в чомусь конкурують, або яким було вигідно фокус уваги преси перенаправити на мене, я цьому тривалий час не приділяв уваги. Я вважав себе коректною, справедливою людиною, а виявилося, перетворився для багатьох у негативний мем. У якогось куратора якихось схем, що абсолютно ніколи не відповідало дійсності», – каже депутат.

Відповідаючи на запитання журналіста про досягнення, Грановський назвав командну роботу в Парламенті. «З досягнень, думаю, моя участь у парламентській команді і в президентській команді. Думаю, що я зробив команду тільки сильніше. До нас можна ставитися по-різному, але до нас точно не ставилися, як до клоунів, ніхто нас не вважав ганчірками, людьми, які кидають слова на вітер. Думаю, що це хороша заслуга», – коментує Олександр Грановський.

Про команду депутат говорив в інтерв’ю двічі. Він також зазначив, що не завжди був згоден з голосуваннями парламентської більшості. Однак робота в коаліції передбачала злагоджену модель взаємин. «Для мене ці 5 років були досить складними, я вважаю, що багато зробив для команди, мене не помічали в прояві якихось потойбічних симпатій або інтересів. За ці 5 років були парламентські голосування, з якими я не був згоден, але щировважав, що оскільки я член команди, я не можу вести себе інакше, хоча в душі був не згоден», – додав Грановський.

Уже на наступних виборах до Верховної Ради, які відбудуться восени 2019 року, депутат планує балотуватися як самостійна фігура. «Я прийняв для себе рішення йти в парламент по мажоритарному округу. Мені потрібна незалежність, автономність. Це, напевно, варте поваги. Гадаю, що прикриватися кимось і чимось не варто, кожен повинен відповідати за себе. Чим більше впливу в політиці у тебе є, тим більше самостійності слід проявляти», – заявив Олександр Грановський.