Грицак розповів, на чому сконцентрується СБУ після припинення АТО

Служба продовжить ефективне виконання поставлених завдань з протидії російській агресії – глава СБУ

Після підписання президентом України Петром Порошенком указу про початок операції Об'єднаних сил, яким припиняється проведення антитерористичної операції на Донбасі, СБУ продовжить виконання поставлених завдань з протидії агресії Росії. Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає прес-центр відомства.



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Служба продовжить ефективне виконання поставлених завдань з протидії російській агресії – глава СБУ

Після підписання президентом України Петром Порошенком указу про початок операції Об'єднаних сил, яким припиняється проведення антитерористичної операції на Донбасі, СБУ продовжить виконання поставлених завдань з протидії агресії Росії.

Про це заявив голова Служби безпеки України Василь Грицак, передає прес-центр відомства.

«Служба продовжить ефективне виконання поставлених завдань з протидії російський агресії до остаточного відновлення територіальної цілісності України», – наголосив Грицак.

Зазначається, що відтепер «сили та засоби суб'єктів боротьби з тероризмом», які були залучені до проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, переходять у підпорядкування Командувачу Об'єднаних сил Сергію Наєву.

«За чотири роки антитерористичної операції СБУ втратила 24 своїх співробітників, але запобігла десяткам терористичних актів проти мирного населення, набула досвіду успішної протидії розвідувально-підривній діяльності російських спецслужб, зібрала беззаперечні докази для міжнародної спільноти щодо військової агресії Росії на території України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, про початок ООС (операції Об'єднаних сил) з 30 квітня раніше заявив президент України Петро Порошенко. Відмінність АТО від ООС полягає в керівництві операцією: якщо АТО керував антитерористичний центр при СБУ, то ООС керуватимуть Збройні сили України, в підпорядкування яких перейдуть підрозділи прикордонників, поліції і Нацгвардії, що служать в регіоні.