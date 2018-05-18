Гройсман доручив Насалику прибрати «смотрящих» із шахт

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Володимир Гройсман

Глава уряду обіцяє спецзасідання щодо «смотрящих»

Наступного тижня Кабмін проведе ще одне засідання щодо державних механізмів залучення фінансування і та інвестицій у вугільновидобувну галузь. Про це заявив прем'єр Володимир Гройсман під час години запитань у Верховній Раді.

«Наступного тижня проведемо ще одне засідання, щоб остаточно визначитися, чи можемо створити державні механізми, щоб залучити фінансування і нові інвестиції у видобувну галузь. Ми будемо йти до того, щоб максимально ефективно створити умови для видобування українського вугілля. Якщо ви подивитися на приватні видобудовні компанії - там все нормлально. В державних процвітає корупція», - сказав він.

Гройсман додав, що декілька тижнів тому поставив міністру енергетики Ігорю Насалику розібратися з цим.

«Я поставив міністру Насалику завдання вибити всіх «смотрящих» з українських шахт. Саме вони паразитують на державних вугільних підприємствах. Їх треба садити до в'язниці, а не дозволяти долучатися до питання вугледобування», - зазначив Гройсман.

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