Гройсман і Парубій збирають спільний брифінг

Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок проведуть спільний брифінг. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. «У понеділок, 5 лютого 2018 року, о 10:15 - спільний брифінг голови Верховної Ради України Андрія Парубія і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана», - йдеться у



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Андрій Парубій

Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради

Голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок проведуть спільний брифінг.

Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

«У понеділок, 5 лютого 2018 року, о 10:15 - спільний брифінг голови Верховної Ради України Андрія Парубія і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана», - йдеться у повідомленні.

Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради.

Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракцій ухвалений польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

Нардепи планують обговорити ситуацію, що склалася з рішенням польського парламенту щодо заборони так званої бандерівської ідеології.