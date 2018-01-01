Гройсман і Парубій збирають спільний брифінг
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Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради
Голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок проведуть спільний брифінг.
Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.
«У понеділок, 5 лютого 2018 року, о 10:15 - спільний брифінг голови Верховної Ради України Андрія Парубія і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана», - йдеться у повідомленні.
Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради.
Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракцій ухвалений польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».
Нардепи планують обговорити ситуацію, що склалася з рішенням польського парламенту щодо заборони так званої бандерівської ідеології.