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    Гройсман і Парубій збирають спільний брифінг

    Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради
    Голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок проведуть спільний брифінг. Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради. «У понеділок, 5 лютого 2018 року, о 10:15 - спільний брифінг голови Верховної Ради України Андрія Парубія і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана», - йдеться у
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    Андрій Парубій
    Андрій Парубій

    Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради

    Голова Верховної Ради Андрій Парубій і прем'єр-міністр Володимир Гройсман у понеділок проведуть спільний брифінг.

    Про це повідомляє прес-служба Верховної Ради.

    «У понеділок, 5 лютого 2018 року, о 10:15 - спільний брифінг голови Верховної Ради України Андрія Парубія і прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана», - йдеться у повідомленні.

    Брифінг відбудеться у будівлі Верховної Ради.

    Раніше повідомлялося, що спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракцій ухвалений польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». 

    Нардепи планують обговорити ситуацію, що склалася з рішенням польського парламенту щодо заборони так званої бандерівської ідеології.

    Володимир Гройсман Андрій Парубій Верховна Рада політика
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