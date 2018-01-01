Парубій збирає нардепів через польський «антибандерівський» закон

Нардепи мають підготувати відповідь сусідам

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракції прийнятий польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». Про зустріч повідомила народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», співголова групи з міжпарламентських



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Нардепи мають підготувати відповідь сусідам

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракції прийнятий польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». Про зустріч повідомила народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксана Юринець.

За її словами, нардепи планують наступного тижня обговорити ситуацію, що склалася з рішенням польського парламенту щодо заборони так званої бандерівської ідеології.

«Зараз відбувається нарада Андрія Парубія з головами фракцій щодо порядку денного на понеділок, на якій, зокрема, йдеться про обговорення ситуації, що склалася з прийняттям цього законопроекту вночі», - розповіла Юринець.

Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що у парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, згідно з яким польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

Польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

Джерело: Укрінформ