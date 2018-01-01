  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Парубій збирає нардепів через польський «антибандерівський» закон

    Нардепи мають підготувати відповідь сусідам
    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракції прийнятий польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». Про зустріч повідомила народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», співголова групи з міжпарламентських
    • Сьогодні, 17:43
    • Розсилка

    Нардепи мають підготувати відповідь сусідам

    Спікер Верховної Ради Андрій Парубій обговорює з головами фракції прийнятий польським Сенатом скандальний законопроект про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія». Про зустріч повідомила народний депутат із фракції «Блок Петра Порошенка», співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Польщею Оксана Юринець.

    За її словами, нардепи планують наступного тижня обговорити ситуацію, що склалася з рішенням польського парламенту щодо заборони так званої бандерівської ідеології.

    «Зараз відбувається нарада Андрія Парубія з головами фракцій щодо порядку денного на понеділок, на якій, зокрема, йдеться про обговорення ситуації, що склалася з прийняттям цього законопроекту вночі», - розповіла Юринець.

    Нагадаємо, 31 січня повідомлялося, що у парламенті Ізраїлю запропонували законопроект, згідно з яким польський закон про Інститут національної пам'яті, який забороняє говорити про причетність поляків до злочинів Третього рейху, прирівнюється до заперечення Голокосту.

    Польський Сейм ухвалив у третьому читанні проект закону про Інститут національної пам’яті, в рамках якого забороняється «бандерівська ідеологія».

    До слова, Міністерство закордонних справ України глибоко стурбоване ухваленням Сеймом Польщі законопроекту про заборону пропаганди так званої «бандерівської ідеології».

    За заперечення «злочинів бандерівців» у Польщі передбачений штраф або позбавлення волі на строк до трьох років.

    Джерело: Укрінформ

    Андрій Парубій Верховна Рада Польща закон штраф Оксана Юринець
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ