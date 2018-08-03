Гройсман надибав в коридорах уряду молодь, яка горить (відео)



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Володимир Гройсман проводить зустрічі з молоддю

Прем’єр показав «свіжу кров» для уряду

До Кабміну на роботу та стажування приходить багато молоді. Прем’єр-міністр Володимир Гройсман розповів у соцмережах, що часто зустрічає їх у коридорах.

«Вони щось весело обговорюють, поспішають. Ці юні хлопці та дівчата заряджають своєю енергією велику монументальну будівлю уряду», - написав глава Кабміну.



Гройсман додав, що ці молоді люди «з новими ідеями, новим мисленням підходять до державної служби».

«Це зовсім інше покоління. Послухайте їхню мотивацію, ця молодь «горить» змінами у державі», - додав прем’єр та опублікував відео, де хлопці та дівчата діляться своїми планами на майбутнє.

До слова, сьогодні президент Петро Порошенко розповів, що читає книгу про війну на Донбасі під назвою «Кава з присмаком попелу».