Гройсман обговорив з главою МЗС Канади перебіг виборчої кампанії в Україні



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Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Гройсман та Фріланд провели телефонну розмову

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд перебіг виборчої кампанії в Україні та підготовку до міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Канаді у липні.

Про це прем'єр повідомив у своєму Twitter.

«Провів телефонну розмову з главою МЗС Канади Христею Фріланд. Обговорили перебіг виборчої кампанії, підготовку Третьої конференції з питань реформ, реалізацію положень Угоди про вільну торгівлю і санкційну політику проти агресора», - написав Гройсман.