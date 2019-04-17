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    Гройсман обговорив з главою МЗС Канади перебіг виборчої кампанії в Україні

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    Прем'єр-міністр України&nbsp;Володимир Гройсман - Гройсман обговорив з главою МЗС Канади перебіг виборчої кампанії в Україні
    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

    Гройсман та Фріланд провели телефонну розмову

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман обговорив з міністром закордонних справ Канади Христею Фріланд перебіг виборчої кампанії в Україні та підготовку до міжнародної конференції з питань реформ в Україні, яка відбудеться в Канаді у липні.

    Про це прем'єр повідомив у своєму Twitter.

    «Провів телефонну розмову з главою МЗС Канади Христею Фріланд. Обговорили перебіг виборчої кампанії, підготовку Третьої конференції з питань реформ, реалізацію положень Угоди про вільну торгівлю і санкційну політику проти агресора», - написав Гройсман.

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