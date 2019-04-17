Я прийшов – тебе нема. Що відомо про дебати на цей момент

Фраза щодо дебатів «стадіон, так стадіон» дуже швидко пішла в народ Джерело: pershyj.com

За два дні до дебатів формат та регламент головної події цих виборів досі не узгоджений

3 квітня Володимир Зеленський, якого постійно звинувачували у нездатності вести публічну дискусію, опублікував відеозвернення. Кандидат у президенти зухвало викликав свого опонента Петра Порошенка на дебати на НСК «Олімпійський». Порошенко дуже швидко відповів: президент наголосив, що закон передбачає інші умови проведення дебатів, проте погодився дискутувати на стадіоні. Його фраза «стадіон, так стадіон» дуже швидко пішла в народ. Проте далі почались події, які сьогодні можна тлумачити, як спроби зробити все, аби дебати таки не відбулись. Попри публічні заяви про готовність дискутувати у прямому ефірі, сторони почали висувати додаткові умови, які часто не мали жодного стосунку до суті справи. Крім екзотичної локації, на якій таки зійшлись опоненти, почалась довга і місцями дивна історія з аналізами, трапилось ще кілька публічних викликів дебатувати в студіях різних каналів, а тепер почалась дискусія щодо формату дебатів на самому «Олімпійському». А до них залишається менше двох діб.

«Главком» зібрав інформацію про ключові аспекти дебатів і про те, що наразі відомо.

Що каже закон

Проведення передвиборних дебатів передбачено виборчим законодавством. Згідно з законом, дебати повинні відбутися в останню п'ятницю перед виборами. Офіційні дебати повинні проходити в студії Суспільного телебачення з 19:00.

До чого домовились сторони на цей момент

16 квітня команди кандидатів у президенти уклали тристоронню угоду з НСК «Олімпійський». Однак регламент цих дебатів досі обговорюється.

Точний час

Досі немає ясності щодо того, о котрій годині дебати відбудуться. Стадіон орендовано з 9:00 до 00:00 19 квітня, про що повідомляла прес-служба НСК. Команда Зеленського хоче провести дебати з 19 години, тоді як у Порошенка пропонують з 16:00 до 18:00, щоб встигнути на Суспільне, як те передбачає закон.

Команда Порошенка звернулася до ЦВК щодо того, щоб посунути час проведення дебатів на Суспільному, щоб встигнути взяти участь у обох дебатах. Про це 17 квітня на брифінгу повідомив речник штабу Порошенка Олег Медведєв.

У разі неможливості посунути дебати, Петро Порошенко має намір діяти за законом і прийти лише на Суспільне.

Команда Порошенка звернулася до ЦВК щодо того, щоб посунути час проведення дебатів на Суспільному, щоб встигнути взяти участь у обох дебатах

Регламент дебатів

Незалежно від майданчика для дебатів, за основу буде взято уже сталий порядок: кожен кандидат має право на вступне слово по 5 хв. Хто буде першим, вирішить жеребкування. Такі ж правила діють і для завершального слова.

Після вступних слів розпочинається дискусія, під час якої питання один одному ставлять кандидати. У положенні про дебати регламентовано й тривалість питань. Так, на запитання надається не більше 1 хв, на відповідь - не більше 3 хв.

Традиційно дебати мають тривати одну годину. Однак за даних обставин цього часу не достатньо. Таку думку висловив речник передвиборчого штабу Порошенка Олег Медведєв.

«Зеленський - абсолютна невідомість для журналістів і виборців. Години замало, бо питань накопичилося доволі багато і варто розширити дебати з 60 до 90 хв. Ми сподіваємося, що наш опонент зможе витримати цей інтелектуальний марафон», - заявив на сьогоднішньому брифінгу Медведєв.

Хто модератор?

Досі триває процес узгодження модератора на дебати. «Поки ми нікого не пропонуємо ведучим, але, звичайно, є чіткі вимоги. Ведучий має бути об’єктивним і неупередженим», - говорить Медведєв.

Сцена

Не узгоджено, яким буде майданчик для дебатів. Точно відомо, що на стадіоні, на газоні, поставити сцену не вийде, оскільки за кілька днів буде футбольний матч, а конструкція може пошкодити газон.

За словами Медведєва, команда Зеленського вже завезла на стадіон сценічне обладнання, яке планують поставити на полі.

У штабі Порошенка вважають, що сцени взагалі не має бути, адже сцена асоціюється з концертом, а дебати – це не шоу-бізнес. У той час політтехнолог Зеленського Дмитро Разумков повідомив, що сторона Порошенка наполягає, аби сцен було дві.

Глядачі

Ще одним каменем спотикання є те, ким наповнити чашу «Олімпійського». Ще вчора представник Володимира Зеленського Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу «Пульс» на телеканалі «112 Україна» заявляв, що найдоцільнішим буде співвідношення, коли на стадіоні 30% місць відійде прихильникам Зеленського, 30% - прихильникам Порошенка, а 40% - громадянам, які досі не визначилися за кого голосуватимуть або голосували у першому турі за іншого кандидата.

Сьогодні ж на брифінгу представник штабу Порошенка Олег Медведєв повідомив, що попередня домовленість – 50/50. Він також зауважив, що одностороння реалізація квитків, яку почав штаб Володимира Зеленського – це порушення цієї пропорції, що призведе до кількісної переваги прибічників опонента. Речник переконаний, що проблем з явкою глядачів на стадіоні точно не буде. «Поки є проблема тільки з явкою Зеленського», - пустив шпильку Медведєв.

У штабі Порошенка вважають, що з явкою Зеленського на дебати можуть виникнути проблеми

Представник виборчого штабу Зеленського Сергій Шефір заявив, що їх не влаштовують умови, коли немає вільного доступу людей на стадіон.

Тим часом штаб Петра Порошенка анонсував автопробіг з обласних центрів до НСК «Олімпійський» на підтримку свого кандидата.

Квитки

Бронювання квитків на дебати стартувало сьогодні 17 квітня, після відеозвернення Зеленського, який пообіцяв своєму електорату безкоштовні місця в фан-зоні в центрі стадіону.

Забронювати квитки можна на сайті debaty2019.org.ua. Вдень існували неполадки, з'являлося повідомлення: «Даний захід тимчасово недоступно до продажу! Захід Головні дебати країни (19.04.2019 19:00), Київ відключено!». Станом на 17:30 квитки знову доступні.

Забронювати квитки можна на сайті debaty2019.org.ua

Тим часом передвиборчий штаб Порошенка розпочав реєстрацію на дебати прихильників чинного Президента в мережі Facebook. Для цього потрібно заповнити google форму.

Безпека

МВС уже пообіцяло «дуже жорсткі, глибокі фільтраційні заходи під час входу на стадіон». Правоохоронців може бути більше, ніж це було під час Ліги чемпіонів.

До того ж, розсадження прихильників обох кандидатів буде відбуватися в різних секторах стадіону. Адже на дебати, в першу чергу, прийдуть активні прибічники обох кандидатів.

«Якщо є напружена атмосфера під час футбольних матчів, тут буде схожа ситуація. З міркувань безпеки глядачі будуть в різних секторах», - прокоментував ситуацію Олег Медведєв. Він також наголосив, що наповнювати фан-зону людьми, які підтримують різних кандидатів, надзвичайно небезпечно.

Концерт

Інформація про те, що на стадіоні перед дебатами виступатиме Оля Полякова і Дзідзьо виявилась фейковою. Про це повідомили у штабі Зеленського, а також менеджери зірок.

Однак якийсь елемент шоу точно буде. Так, офіційна сторінка команди Зеленського, відповідаючи на запитання користувачів, вказала, що «початок заходу о 17:00, будуть деякі виступи. Початок безпосередньо дебатів о 19:00».

Вартість дебатів

Витрати на проведення дебати будуть покладені на власні виборчі фонди кандидатів. Це коштуватиме від 6 до 8 млн гривень. Про це заявив Дмитро Разумков в ефірі телеканалу «112 Україна». А от речник штабу Порошенка на питання, у скільки коштів обходяться дебати, не відповів.

Відомо, що на стадіоні буде відсутній продаж алкоголю.

Станом на 15:00 17 квітня штаби кандидатів у президенти Петра Порошенка та Володимира Зеленського досі не погодили формат проведення передвиборних дебатів. Засідання робочих груп штабів обох кандидатів тривають.

Зазначимо, що за результатами останнього соцопитування, для 62,1% виборців Зеленського дебати не важливі взагалі.

Юлія Козлова, для «Главкома»