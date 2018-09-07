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    Гройсман підтримав ініціативу про підвищення зарплати військовослужбовцям

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    Гройсман підтримав ініціативу про підвищення зарплати військовослужбовцям

    За словами Гройсмана, в Державному бюджеті 2019 року на фінансування Збройних Сил передбачено 201 млрд грн

    «Народний фронт» виступив з ініціативою підвищити заробітну плату українським військовослужбовцям.

    З такою пропозицією до прем'єр-міністра звернувся керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час години запитань до уряду.

    Керівник фракції, зокрема, запитав у Володимира Гройсмана, чи підтримає уряд цю ініціативу і чи буде збережена норма фінансування Збройних Сил на рівні не менше 5% ВВП, яку було запроваджено урядом Арсенія Яценюка.

    «В 2015-2016 роках урядом Арсенія Яценюка було втричі збільшено зарплатню нашим військовослужбовцям. «Народний фронт» виходить з ініціативою збільшити зарплатню нашим військовослужбовцям, особливо тим, які зараз захищають крану на Сході. Чи це буде передбачено в бюджеті наступного року - суттєве збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям?» - запитав Бурбак прем’єр-міністра.

    За словами Гройсмана, в Державному бюджеті 2019 року на фінансування Збройних Сил передбачено 201 млрд грн.

    «Уряд на засіданні РНБО вніс пропозицію збільшити оборонний бюджет на 23 млрд грн - до 201 млрд грн», - зазначив прем'єр-міністр.

    «Ми підтримуємо те, що було розпочато урядом Арсенія Яценюка», - наголосив Гройсман.

    «Цих коштів абсолютно достатньо за однієї умови - при ефективному відкритому використанні цих ресурсів. Для того щоб не тільки забезпечувати оновлення озброєння, а й підвищити заробітну плату українським воїнам», - підкреслив очільник уряду.

    Гройсман додав, що фінансування Збройних Сил у 2019 році планується на рівні 5,1% ВВП.

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