Гройсман підтримав ініціативу про підвищення зарплати військовослужбовцям



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За словами Гройсмана, в Державному бюджеті 2019 року на фінансування Збройних Сил передбачено 201 млрд грн

«Народний фронт» виступив з ініціативою підвищити заробітну плату українським військовослужбовцям.

З такою пропозицією до прем'єр-міністра звернувся керівник фракції «Народний фронт» Максим Бурбак під час години запитань до уряду.

Керівник фракції, зокрема, запитав у Володимира Гройсмана, чи підтримає уряд цю ініціативу і чи буде збережена норма фінансування Збройних Сил на рівні не менше 5% ВВП, яку було запроваджено урядом Арсенія Яценюка.

«В 2015-2016 роках урядом Арсенія Яценюка було втричі збільшено зарплатню нашим військовослужбовцям. «Народний фронт» виходить з ініціативою збільшити зарплатню нашим військовослужбовцям, особливо тим, які зараз захищають крану на Сході. Чи це буде передбачено в бюджеті наступного року - суттєве збільшення зарплатні нашим військовослужбовцям?» - запитав Бурбак прем’єр-міністра.

За словами Гройсмана, в Державному бюджеті 2019 року на фінансування Збройних Сил передбачено 201 млрд грн.

«Уряд на засіданні РНБО вніс пропозицію збільшити оборонний бюджет на 23 млрд грн - до 201 млрд грн», - зазначив прем'єр-міністр.

«Ми підтримуємо те, що було розпочато урядом Арсенія Яценюка», - наголосив Гройсман.

«Цих коштів абсолютно достатньо за однієї умови - при ефективному відкритому використанні цих ресурсів. Для того щоб не тільки забезпечувати оновлення озброєння, а й підвищити заробітну плату українським воїнам», - підкреслив очільник уряду.

Гройсман додав, що фінансування Збройних Сил у 2019 році планується на рівні 5,1% ВВП.