Гройсман показав, де при ньому ремонтуються дороги графіка



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Володимир Гройсман розповів про ремонт доріг в Україні

У 2018 році на дорожні роботи було виділено 47 млрд грн, а на 2019 заплановано 56 млрд грн

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман назвав 2018 рік «наймасштабнішим за ремонтом доріг» та оприлюднив у своєму «Фейсбуці» статистику, яка показує де, скільки і за які кошти відбулися ці ремонти.

При цьому глава уряду обіцяє, що наступного року буде відремонтовано та побудовано ще більше українських доріг.

У 2018 році на дорожні роботи було виділено 47 млрд грн, а на 2019 заплановано 56 млрд грн. Фінансування місцевих доріг також відчутно зросте - з 11,5 млрд грн до 17,7 млрд грн.

«Але є проблема, яка заважає ремонтувати регіональні дороги у селищах та містах. Це безгосподарність місцевих чиновників та їхня нездатність працювати. Є області, які виконують плани майже на 100%. А є ті, хто зробили 15-20% за весь період будівельних робіт. Хоча гроші були передані всім!

По кожній області будемо перевіряти використання коштів та якість ремонту. За декілька тижнів отримаємо остаточний звіт Держаудитслужби, про всі випадки правопорушень повідомимо правоохоронні органи», - зазначив прем’єр.

Гройсман також звернувся до місцевої влади та підрядників з попередженням: «Все те, що ви робите сьогодні, ми завтра перевіримо!»

Нагадаємо, що на Миколаївщині обурені люди ночували на трасі заради ремонту дороги.

Зокрема, на трасі «Кропивницький-Миколаїв» місцеві мешканці оголосили безстрокову акцію протесту - напередодні ввечері вони поставили там намети та польову кухню, аби показати, що протесту не припинять, доки дорогу не відремонтують. Зазначається, що частина траси знаходиться в аварійному стані, ями сягають метра завглибшки.