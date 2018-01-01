Гройсман продав компанії своєї дружини нерухомість на 8,8 млн грн

Глава уряду отримав 8 млн 797 тис. 630 гривень від продажу майна ТОВ «Магігранд»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман продав компанії своєї дружини нерухомість на 8,8 млн гривень. Відповідні дані наведено в документі про зміну майнового стану, опублікованому в Реєстрі електронних декларацій. Згідно з документом, Гройсман отримав 8 млн 797 тис. 630 гривень від продажу майна ТОВ «Магігранд». У попередніх деклараціях



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Володимир Гройсман

Глава уряду отримав 8 млн 797 тис. 630 гривень від продажу майна ТОВ «Магігранд»

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман продав компанії своєї дружини нерухомість на 8,8 млн гривень. Відповідні дані наведено в документі про зміну майнового стану, опублікованому в Реєстрі електронних декларацій. Згідно з документом, Гройсман отримав 8 млн 797 тис. 630 гривень від продажу майна ТОВ «Магігранд».

У попередніх деклараціях прем'єр вказував свою дружину Олену Гройсман бенефіціаром даної компанії. Відзначимо, у березні Гройсман задекларував понад 15 млн гривень доходу за 2016 рік. У Кабміні додали, що з отриманих доходів прем'єр виплатив понад 1,5 млн гривень податків. Доходи його дружини становили 1,625 млн гривень, з яких 1,4 млн - доходи від підприємницької діяльності.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції оголосило черговий етап електронного декларування. Подача е-декларацій за 2017 рік триватиме до 1 квітня.