Гройсман розповів про підвищення зарплат лікарям у 2018 році

Цього року планується підвищення зарплат медиків на первинній ланці

Уряд планує у 2018 році підвищити зарплати українських медиків на первинній ланці. Про це на засіданні Кабміну 11 січня заявив прем’єр Володимир Гройсман. «Що стосується медпрацівників, там теж відбувається збільшення, але не такими темпами. Але ми прийняли закон про зміну системи охорони здоров’я, і якраз він відкриває



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Цього року планується підвищення зарплат медиків на первинній ланці

Уряд планує у 2018 році підвищити зарплати українських медиків на первинній ланці. Про це на засіданні Кабміну 11 січня заявив прем’єр Володимир Гройсман.

«Що стосується медпрацівників, там теж відбувається збільшення, але не такими темпами. Але ми прийняли закон про зміну системи охорони здоров’я, і якраз він відкриває можливості суттєвого підвищення заробітних плат для українських лікарів. У 2018 році це має відбутися на первинній ланці, і я наголошую на тому, що у 2018 році ми спільно з МОЗ зробимо все для того, щоб знайти правильні рішення в рамках реалізації реформи для підвищення заробітних плат і українським лікарям», – зазначив він.

Гройсман наголосив, що низькі зарплати ніяк не мотивують лікарів.

«Тут є величезні проблеми, але і їх ми теж вирішимо. Це буде непросто, в один рік нам не вдасться це зробити повністю, але я вважаю, що 2018-2020 роки ми доведемо ситуацію в охороні здоров’я до успіху. Буде абсолютно нова якісна охорона здоров’я», – переконаний глава уряду.

Як відомо, цього року Кабмін хоче підвищити зарплати вчителям на 1,5 тис. грн.