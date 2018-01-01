Кабмін хоче підвищити зарплати вчителям на 1,5 тис. грн

Гройсман заявив, що розмір зарплат вчителів становитиме від 6,5 до 8,5 тисячі гривень

Кабінет міністрів України на засіданні 11 січня ухвалить рішення про підвищення зарплати учителям у середньому на 1,5 тисячі гривень. Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман. «З січня підвищимо зарплату українському вчителю», - зазначив Гройсман. За його словами, розмір підвищення



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Гройсман заявив, що розмір зарплат вчителів становитиме від 6,5 до 8,5 тисячі гривень

Кабінет міністрів України на засіданні 11 січня ухвалить рішення про підвищення зарплати учителям у середньому на 1,5 тисячі гривень. Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

«З січня підвищимо зарплату українському вчителю», - зазначив Гройсман.

За його словами, розмір підвищення становитиме у середньому 1,5 тисячі гривень.

«Якщо розмір зарплат становив у середньому від 5 до 7 тисяч гривень, то тепер цей показник становитиме від 6,5 до 8,5 тисячі гривень», - додав очільник уряду.

Нагадаємо, раніше у Міносвіти повідомили, що у 2018 році зарплата вчителів зросте на 25%, а зведений бюджет освіти становитиме 221,9 млрд грн.