Кабмін хоче підвищити зарплати вчителям на 1,5 тис. грн
- Сьогодні, 11:44
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Гройсман заявив, що розмір зарплат вчителів становитиме від 6,5 до 8,5 тисячі гривень
Кабінет міністрів України на засіданні 11 січня ухвалить рішення про підвищення зарплати учителям у середньому на 1,5 тисячі гривень. Про це, відкриваючи засідання уряду, заявив прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«З січня підвищимо зарплату українському вчителю», - зазначив Гройсман.
За його словами, розмір підвищення становитиме у середньому 1,5 тисячі гривень.
«Якщо розмір зарплат становив у середньому від 5 до 7 тисяч гривень, то тепер цей показник становитиме від 6,5 до 8,5 тисячі гривень», - додав очільник уряду.
Нагадаємо, раніше у Міносвіти повідомили, що у 2018 році зарплата вчителів зросте на 25%, а зведений бюджет освіти становитиме 221,9 млрд грн.