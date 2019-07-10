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    Гройсман розповів, скільки грошей вклав у виборчу кампанію

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    Лідер&nbsp;партії &laquo;Українська стратегія&raquo; Володимир Гройсман - Гройсман розповів, скільки грошей вклав у виборчу кампанію
    Лідер партії «Українська стратегія» Володимир Гройсман

    Гройсман назвав себе найбільшим донором «Української стратегії»

    Прем’єрміністр України Володимир Гройсман заявив, що вклав у виборчу кампанію близько 3 мільйонів гривень, і назвав себе найбільшим донором партії «Українська стратегія».

    Про це він сказав у інтерв’ю в ефірі одного з українських телеканалів.

    «У нас є фонд виборчий. Він є абсолютно відкритий, публічний. Ми опублікуємо абсолютно всіх. У нас немає великого бізнесу, у нас немає найбільших донорів. Я думаю, що найбільший донор напевно, це я», - цитує Гройсмана «Укрінформ».

    На уточнення ведучої, про яку суму ідеться, Гройсман відповів: «Напевно, сьогодні це біля 3 млн, я не буду на цьому зупинятися».

    Раніше Політолог пояснив, куди рухається рейтинг партії Гройсмана.

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