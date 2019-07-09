Політолог пояснив, куди рухається рейтинг партії Гройсмана



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Партія Гройсмана перебуває на межі проходження до Ради з 4,47% - Сазонов

Рейтинг «Української стратегії» Гройсмана останній місяць зростає, - політолог

Політолог Кирило Сазонов вважає, що в останні тижні перед виборами найцікавіша боротьба буде серед тих політичних сил, що перебувають на межі проходження до парламенту. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

«Зокрема, на межі проходження до Верховної Ради з 4,47% перебуває «Українська стратегія» Гройсмана. Логічно, що Гройсман буде набирати результат за рахунок прихильників української незалежності та професіонального управління державою», – вважає Сазонов.

Політолог радить звертати увагу не на абсолютні цифри в рейтингах, а на тенденції, оскільки саме в останній тиждень перед виборами прискорюється перетікання електорату між партіями, що може серйозно відобразитися на результатах виборів. «А рейтинг «Української стратегії» Гройсмана останній місць зростає», - зазначає Сазонов.

«Продовжуємо спостерігати. Тенденції найцікавіші. І не забуваємо робити поправку на слабку явку в середині літа. На рахунку буде кожен голос», – наголошує у своєму дописі політолог.

Нагадаємо, сьогодні Лабораторія політичних стратегій та аналізу оприлюднила результати загальноукраїнського опитування, проведеного з 30 червня по 6 липня. Всього участь в опитуванні взяли 2000 респондентів у віці від 18 років і старше. Похибка дослідження складає 2,8%.

Раніше ми повідомляли, що лідер «Української стратегії» діючий прем’єрміністр України Володимир Гройсман має один з найвищих особистих рейтингів довіри, як голова уряду. За даними соціологічної групи «Рейтинг» його діяльність схвально оцінюють близько 20% українців. Отже, останні дані рейтингів показують прогнозовану конвертацію його особистої підтримки в партійну.