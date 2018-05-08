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    Гройсман терміново летить до Черкас через масове отруєння дітей

    До школи терміново прибули фахівці санітарно-епідеміологічної служби
    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням та госпіталізацією учнів однієї зі шкіл. Про це Гройсман повідомив у Twitter. Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей. — Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 травня 2018 р. У Черкасах через масове
    • Сьогодні, 12:37
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    Володимир Гройсман летить до Черкас
    Володимир Гройсман летить до Черкас

    До школи терміново прибули фахівці санітарно-епідеміологічної служби

    Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням та госпіталізацією учнів однієї зі шкіл.

    Про це Гройсман повідомив у Twitter.

    У Черкасах через масове отруєння 42 учнів 2-7 класів загальноосвітньої школи госпіталізували до обласної лікарні. Дітям стало зле на ранковій лінійці у школі, вони скаржилися на нудоту та почали непритомніти. 

    До школи терміново прибули фахівці санітарно-епідеміологічної служби, Служба безпеки України, поліція та керівництво місцевих органів влади.

    Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. Одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене.

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