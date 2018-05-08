Гройсман терміново летить до Черкас через масове отруєння дітей
- Сьогодні, 12:37
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До школи терміново прибули фахівці санітарно-епідеміологічної служби
Прем’єр-міністр Володимир Гройсман вилітає до Черкас у зв’язку з масовим отруєнням та госпіталізацією учнів однієї зі шкіл.
Про це Гройсман повідомив у Twitter.
Вилітаю в Черкаси для з'ясування ситуації зі здоров'ям дітей.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) 8 травня 2018 р.
У Черкасах через масове отруєння 42 учнів 2-7 класів загальноосвітньої школи госпіталізували до обласної лікарні. Дітям стало зле на ранковій лінійці у школі, вони скаржилися на нудоту та почали непритомніти.
До школи терміново прибули фахівці санітарно-епідеміологічної служби, Служба безпеки України, поліція та керівництво місцевих органів влади.
Як повідомляв «Главком», у черкаській школі діти на лінійці масово втратили свідомість. Одна дитина опинилась в реанімації. На даний момент навчання в школі призупинене.