Отруєння у школі в Черкасах: одна дитина в реанімації

Причини поганого самопочуття дітей, які втратили свідомість під час лінійки у 8 школі, встановлюються

У Черкаській школі дитина із лінійки потрапила до реанімації. Про це сайту «ІнфоМІСТ» повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов. За його словами, загалом 17 дітей втратили свідомість. Нині одна дитина перебуває в реанімації. – На місці фахівці департаменту та всіх можливих служб. Навчання



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Причини поганого самопочуття дітей, які втратили свідомість під час лінійки у 8 школі, встановлюються

У Черкаській школі дитина із лінійки потрапила до реанімації. Про це сайту «ІнфоМІСТ» повідомив директор департаменту освіти та гуманітарної політики Сергій Воронов.

За його словами, загалом 17 дітей втратили свідомість. Нині одна дитина перебуває в реанімації. – На місці фахівці департаменту та всіх можливих служб. Навчання призупинене.

Раніше повідомлялося, що у черкаській школі 22 дітей на лінійці втратили свідомість.

Як повідомляє місцевий інформаційний ресурс «Про все», інцидент стався у ЗОШ №8. Батьки почали забирати дітей зі школи додому, а навчальний процес у закладі призупинили до з’ясування усіх обставин.