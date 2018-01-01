Гройсман за неповні три роки прем’єрства втретє міняє прес-секретаря
- Сьогодні, 16:30
-
Розсилка
Володимир Гройсман
Попередній прес-секретар прем'єра каже, що звільнився за власним бажанням
У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з'явився новий прес-секретар - Василь Рябчук.
«На новій роботі у Кабінеті міністрів України - прес-секретар прем'єр-міністра України», - написав сам Рябчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.
Раніше він працював шеф-редактором телеканалу «Еспресо».
Василь Рябчук
Попереднім прес-секретарем Гройсмана був екс-заступник генерального директора Національної суспільної телерадіокомпанії України Олександр Мельничук.
«Так, підтверджую.Із сьогоднішнього дня прес-секретар прем’єр-міністра Василь Рябчук. Я звільнився за власним бажанням», — прокоментував Мельничук своє звільнення УНН.
Зазначимо, що у прем’єр-міністра це вже третій прес-секретар.