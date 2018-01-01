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    Гройсман за неповні три роки прем’єрства втретє міняє прес-секретаря

    Попередній прес-секретар прем'єра каже, що звільнився за власним бажанням
    У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з'явився новий прес-секретар - Василь Рябчук. «На новій роботі у Кабінеті міністрів України - прес-секретар прем'єр-міністра України», - написав сам Рябчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Раніше він працював шеф-редактором телеканалу «Еспресо». Василь Рябчук
    • Сьогодні, 16:30
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    Володимир Гройсман
    Володимир Гройсман

    Попередній прес-секретар прем'єра каже, що звільнився за власним бажанням

    У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з'явився новий прес-секретар - Василь Рябчук.

    «На новій роботі у Кабінеті міністрів України - прес-секретар прем'єр-міністра України», - написав сам Рябчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

    Раніше він працював шеф-редактором телеканалу «Еспресо».

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    Василь Рябчук

    Попереднім прес-секретарем Гройсмана був екс-заступник генерального директора Національної суспільної телерадіокомпанії України Олександр Мельничук.

    «Так, підтверджую.Із сьогоднішнього дня прес-секретар прем’єр-міністра Василь Рябчук. Я звільнився за власним бажанням», — прокоментував Мельничук своє звільнення УНН. 

    Зазначимо, що у прем’єр-міністра це вже третій прес-секретар.

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