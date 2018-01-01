Гройсман за неповні три роки прем’єрства втретє міняє прес-секретаря

Попередній прес-секретар прем'єра каже, що звільнився за власним бажанням

У прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з'явився новий прес-секретар - Василь Рябчук. «На новій роботі у Кабінеті міністрів України - прес-секретар прем'єр-міністра України», - написав сам Рябчук на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook. Раніше він працював шеф-редактором телеканалу «Еспресо». Василь Рябчук