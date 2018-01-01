Гройсман запевняє, що Україна не вносила Естонію до переліку офшорів

НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій, запевняє прем’єр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом сказав, що Україна не вносила Естонію до переліку офшорних територій Про це повідомляє прес-служба Кабміну. Зазначається, що Естонія внесена до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися



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Фото: Главком Прем'єр-міністр Володимир Гройсман

НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій, запевняє прем’єр

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час телефонної розмови з прем'єр-міністром Естонії Юрі Ратасом сказав, що Україна не вносила Естонію до переліку офшорних територій

Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Зазначається, що Естонія внесена до переліку країн, в яких ставка нерозподіленого прибутку становить 0%, що може використовуватися резидентами України для розмиття податкової бази і ухилення від сплати податків в Україні.

Дія зазначеного переліку поширюється виключно на резидентів України, які подають звіт про контрольовані операції в податкові органи України, зазначив прем'єр-міністр.

Естонська сторона була також поінформована, що НБУ не приймав жодних рішень щодо включення Естонії до списку офшорних територій.

Як повідомляв «Главком», прем'єр-міністр Естонії Юрі Ратас закликав українську владу видалити країну зі списку офшорних зон, оскільки вона потрапила туди помилково.

Раніше повідомлялося, що 27 грудня 2017 року уряд України прийняв рішення про включення в український список офшорних зон 22 нових країни, в тому числі Естонії та Латвії.

В Естонії вважаються, що країна опинилася в українському списку офшорних держав помилково.