Гройсман заявив, що хоче знову в прем’єри



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За словами Гройсмана, згідно із соціологічними даними, майже 8,13% людей хочуть, щоб він був наступним прем'єр-міністром

Прем'єр-міністр та лідер політичної партії «Українська стратегія Гройсмана» Володимир Гройсман вважає, що у разі проходження у Верховну Раду після виборів зможе знову претендувати на посаду прем'єра.

Про це він сказав у ефірі телеканалу 1+1.

«Я маю іншу соціологію. Майже 8,13% людей хочуть, щоб Гройсман був наступним прем'єр-міністром. Моє проходження у парламент дає можливість привести професійну команду і нести відповідальність. І я зможу претендувати тоді на посаду прем'єр-міністра», - зазначив Гройсман.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, що він робитиме у разі, якщо не вдасться потрапити до Верховної Ради, Гройсман сказав: «Тільки йти вперед».

«У мене характер такий, що не можу дивитися з боку і казати «ну може так, а може ні». Треба працювати, бо є багато викликів у майбутньому», - зауважив він.

Прем’єр нагадав, що свого часу очолити уряд пропонували очолити декільком політикам, але тоді держава переживала складні часи, тому вони відмовилися.

«Мені це нагадує ситуацію, коли я був призначений прем'єр-міністром, - мені дали в руку гранати та витягли чеку і сказали «Давай, хлопче, тримай». І я протримав три роки», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, Гройсман вважає за доцільне зменшення кількості депутатів Верховної Ради, а не вводити другу палату парламенту.

Джерело: Укрінформ