Гройсман та Разумков відкинули ідею щодо двопалатного парламенту



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Верховна Рада України Фото: Главком

Прем’єр пропонує «не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800»

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за доцільне зменшення кількості депутатів Верховної Ради, а не вводити другу палату парламенту.

Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу».

«Така форма парламенту, яка є сьогодні, вона не ефективна і люди це бачать ... Було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800», - сказав прем’єр.

Також голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, відповідаючи на питання, чи підтримує він ідею двопалатного парламенту, заявив: «Я за ту форму парламенту, яка є сьогодні».

Нагадаємо, декілька днів тому представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що голова держави не виключає запровадження двопалатного парламенту.