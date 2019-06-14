  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Гройсман та Разумков відкинули ідею щодо двопалатного парламенту

    • Розсилка
    Верховна Рада України - Гройсман та Разумков відкинули ідею щодо двопалатного парламенту
    Верховна Рада України
    Фото: Главком

    Прем’єр пропонує «не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800»

    Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман вважає за доцільне зменшення кількості депутатів Верховної Ради, а не вводити другу палату парламенту.

    Про це він заявив в ефірі програми «Право на владу».

    «Така форма парламенту, яка є сьогодні, вона не ефективна і люди це бачать ... Було б абсолютно доцільно зменшити кількість народних депутатів, а не вводити другу палату, щоб замість 450 депутатів було 800», - сказав прем’єр.

    Також голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков, відповідаючи на питання, чи підтримує він ідею двопалатного парламенту, заявив: «Я за ту форму парламенту, яка є сьогодні».

    Нагадаємо, декілька днів тому представник президента Володимира Зеленського в Верховній раді Руслан Стефанчук заявив, що голова держави не виключає запровадження двопалатного парламенту. 

    Читайте також
    Володимир Гройсман Верховна Рада депутати партії політика Дмитро Разумков Руслан Стефанчук
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ