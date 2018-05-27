Гройсман зізнався, що після Вінниці у Києві йому дуже добре

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Володимир Гройсман

Голова уряду привітав киян із Днем міста

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман привітав киян із Днем міста і заявив, що столиця стала для нього вже рідною. Про це йдеться у повідомленні на сторінці голови уряду у Facebook.

«Я – не киянин, але радий, що це місто стало для мене рідним. Як і для мільйонів інших, хто прожив тут життя або провів кілька годин проїздом. В твій день, Києве, будь, живи і надихай!», - сказано у ньому.

«Густі парки, безмежна стрічка Дніпра та усміхнені люди. В цьому місті так багато світла. Величний та щирий. З Днем народження, прекрасний Києве!», - також зазначив Гройсман у Facebook.

Нагадаємо, 19 травня президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко у Вінниці взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Європи в Україні.