Президент із Вінниці привітав українців із Днем Європи: фотогалерея

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Порошенко знову похвалився у Вінниці 144 реформами

Президент Петро Порошенко разом з дружиною Мариною Порошенко у Вінниці взяв участь в урочистих заходах з нагоди Дня Європи в Україні. Глава держави привітав жителів Вінниці та всю Україну зі святом, інформує Банкова.

Звертаючись до присутніх на площі гостей міста та вінничан, президент нагадав, що 15 років тому в Україні була запроваджена традиція святкування у травні Дня Європи.

«А одинадцять років тому ми з вами започаткували і зробили Вінницю європейською столицею України. Бо так, як у Вінниці святкували День Європи, не святкували ніде», - зауважив глава держави.

«Сюди до нас приїздили європейські гості, тут було найбільш яскраве свято. І я можу наголосити, що вже багато років Вінниця є найбільш європейським містом України»,- додав він. Петро Порошенко зауважив, що сьогодні у Вінниці на святкування Дня Європи прийшли тисячі молодих людей, які точно будуть жити в Україні – державі ЄС.

«Я твердо вірю у близьке європейське майбутнє України», - наголосив президент.

Глава держави зазначив, що за 4 роки в країні відбулися надзвичайні зміни, Україна дуже наблизилася до Європи, особливо за останній рік. «Цей останній рік також був особливим. Саме за останній рік, 1 вересня 2017 року вступила в силу, ратифікована всіма 28 країнами-членами ЄС, всупереч перешкоджанням країни-агресора Російської Федерації, Угода про асоціацію з ЄС», - наголосив він.

«Те, про що мріяли мільйони українців, нарешті ми втілили в життя»,- зазначив Порошенко.

Президент також нагадав, що 11 червня минулого року «Європа відкрила двері для українців, започаткувавши безвізовий режим, задля якого ми провели понад 144 реформи». За його словами, поглиблена та всеохоплююча зона вільної торгівлі відкрила двері в Європу для українських виробників, темпи зростання українського експорту в Європу в 2017 році складають майже 30%, а за перший квартал цього року ще 22%.

«Ми рішуче повертаємось в Європу, до європейської родини народів. Повертаємося, бо Україна завжди там була. І сьогодні Угода про асоціацію, безвізовий режим є другим і третім нашим спільним досягненням. Бо першим – є побудова сильної, могутньої, ефективної, патріотичної і професійної української армії. І наші європейські партнери з країн НАТО і в цьому допомагають нам, і роблять Україну сильнішою», - наголосив Порошенко.

Президент особливо акцентував на тому, що зміни в Україні відбуваються не лише в економічному, матеріальному, безпековому секторах, а й в духовній сфері. Він нагадав, що зустрічався зі Вселенським патріархом Варфоломієм та отримав обіцянку надати Томос про автокефалію Українській православній церкві. «Це також величезні надії українців, які мріяли про це багато сотень років», - сказав президент. Він також закликав українців об’єднатися, молитися і боротися за те, щоб отримати єдину церкву. «Єдина церква для нас це є ключовий атрибут суверенної незалежної європейської держави Україна», - наголосив президент.

До початку урочистої церемонії Порошенко разом із дружиною Мариною пройшовся центральною площею Вінниці. Петро та Марина Порошенки вітали містян зі святом та фотографувалися з ними, а також із дітьми-учасниками флешмобу.

Також Глава держави та гості свята переглянули танцювальний флешмоб під назвою «Під небом Європи», під час якого було встановлено рекорд – у хореографічній постановці взяли участь понад півтори тисячі дітей.

Глава держави з дружиною, а також прем'єр-міністр Володимир Гройсман взяли участь у церемонії підняття прапора Євросоюзу на головній площі міста разом учнями Кирилом Бедраком та Діаною Підкалюк.

Як повідомлялося, Петро Порошенко налаштований зберегти темпи євроатлантичного поступу України.