  1. Головна
  2. Новини
  3. Грозовий Супермісяць настане 13 липня: що можна і не можна робити
рус
    Новини

    Грозовий Супермісяць настане 13 липня: що можна і не можна робити

    Грозовий Супермісяць настане 13 липня: що можна і не можна робити

    День повного місяця є чудовим часом для зміцнення різного виду відносин між людьми

    Грозовий Супермісяць – один із кількох супермісяців, які відбудуться цього року. Він настане у середу, 13 липня.

    Супермісяць відбувається, коли положення Місяця знаходиться в найближчій точці до Землі на її яйцеподібній орбіті.

    Цей Грозовий Супермісяць названо на честь частих літніх гроз.

    Альтернативними назвами липневої повні є Оленячий Місяць, Лососевий Місяць, Ягідний Місяць і Літній Місяць.

    Також у цей день відбудуться дві важливі астрономічні події, які пов'язані з Місяцем: це перигей і повний місяць.

    Перигеєм є точка на орбіті супутника Землі, коли вона підходить до планети на мінімальну відстань. У 2022 році це відбудеться о 12:09 13 липня – від планети до її супутника буде трохи більше 357 тисяч кілометрів. Повний місяць настане о 21:38 цього ж дня.

    Що не можна робити 13 липня

    • Астрологи не рекомендують цього дня починати щось нове.
    • Не можна надмірно реагувати на те, що відбувається, оскільки бурхлива реакція може призвести до неприємних ситуацій.
    • Не варто приймати необдумані рішення - це може бути наслідком надмірних емоцій.
    • Не зациклюйтесь і не надто прив'язуйтесь до будь-яких емоційних рішень.
    • Не можна цього дня піддаватися ризику, виходити за межі дозволеного, дозволяти собі більше норми.
    • У період Супермісяця не можна різко змінювати обстановку, робити дорогі покупки, сваритися, призначати ділові зустрічі та побачення, стригти волосся, займатися роботами в саду та городі, ходити в ліс.
    • У цей день не можна їсти багато ситної та жирної їжі, інакше організм почне відчувати сильний стрес.
    • Не варто дивитися фільми, які викликають негативні емоції.
    • Не варто брати і позичати гроші, оформляти іпотечні позики та кредити, швидкі позики.

    Що можна робити в період Літнього Місяця

    • Це гарний час для занять творчістю, хобі, зустрічі з приємними людьми, порятунку від непотрібних речей у будинку.
    • У цей період приділіть більше уваги своїм близьким та рідним: подаруйте їм подарунки, робіть компліменти або просто обійміть.
    • День повного місяця є чудовим часом для зміцнення різного виду відносин між людьми.
    • Намагайтеся протягом доби думати позитивно і більше займатися тим, що приносить задоволення та радість.
    • Цей період також рекомендується витратити на мозковий штурм, побудову та планування.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Грозовий Супермісяць настане 13 липня: що можна і не можна робити