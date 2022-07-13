Грозовий Супермісяць настане 13 липня: що можна і не можна робити
День повного місяця є чудовим часом для зміцнення різного виду відносин між людьми
Грозовий Супермісяць – один із кількох супермісяців, які відбудуться цього року. Він настане у середу, 13 липня.
Супермісяць відбувається, коли положення Місяця знаходиться в найближчій точці до Землі на її яйцеподібній орбіті.
Цей Грозовий Супермісяць названо на честь частих літніх гроз.
Альтернативними назвами липневої повні є Оленячий Місяць, Лососевий Місяць, Ягідний Місяць і Літній Місяць.
Також у цей день відбудуться дві важливі астрономічні події, які пов'язані з Місяцем: це перигей і повний місяць.
Перигеєм є точка на орбіті супутника Землі, коли вона підходить до планети на мінімальну відстань. У 2022 році це відбудеться о 12:09 13 липня – від планети до її супутника буде трохи більше 357 тисяч кілометрів. Повний місяць настане о 21:38 цього ж дня.
Що не можна робити 13 липня
- Астрологи не рекомендують цього дня починати щось нове.
- Не можна надмірно реагувати на те, що відбувається, оскільки бурхлива реакція може призвести до неприємних ситуацій.
- Не варто приймати необдумані рішення - це може бути наслідком надмірних емоцій.
- Не зациклюйтесь і не надто прив'язуйтесь до будь-яких емоційних рішень.
- Не можна цього дня піддаватися ризику, виходити за межі дозволеного, дозволяти собі більше норми.
- У період Супермісяця не можна різко змінювати обстановку, робити дорогі покупки, сваритися, призначати ділові зустрічі та побачення, стригти волосся, займатися роботами в саду та городі, ходити в ліс.
- У цей день не можна їсти багато ситної та жирної їжі, інакше організм почне відчувати сильний стрес.
- Не варто дивитися фільми, які викликають негативні емоції.
- Не варто брати і позичати гроші, оформляти іпотечні позики та кредити, швидкі позики.
Що можна робити в період Літнього Місяця
- Це гарний час для занять творчістю, хобі, зустрічі з приємними людьми, порятунку від непотрібних речей у будинку.
- У цей період приділіть більше уваги своїм близьким та рідним: подаруйте їм подарунки, робіть компліменти або просто обійміть.
- День повного місяця є чудовим часом для зміцнення різного виду відносин між людьми.
- Намагайтеся протягом доби думати позитивно і більше займатися тим, що приносить задоволення та радість.
- Цей період також рекомендується витратити на мозковий штурм, побудову та планування.