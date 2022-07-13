Грозовий Супермісяць настане 13 липня: що можна і не можна робити

День повного місяця є чудовим часом для зміцнення різного виду відносин між людьми

Грозовий Супермісяць – один із кількох супермісяців, які відбудуться цього року. Він настане у середу, 13 липня.

Супермісяць відбувається, коли положення Місяця знаходиться в найближчій точці до Землі на її яйцеподібній орбіті.

Цей Грозовий Супермісяць названо на честь частих літніх гроз.

Альтернативними назвами липневої повні є Оленячий Місяць, Лососевий Місяць, Ягідний Місяць і Літній Місяць.

Також у цей день відбудуться дві важливі астрономічні події, які пов'язані з Місяцем: це перигей і повний місяць.

Перигеєм є точка на орбіті супутника Землі, коли вона підходить до планети на мінімальну відстань. У 2022 році це відбудеться о 12:09 13 липня – від планети до її супутника буде трохи більше 357 тисяч кілометрів. Повний місяць настане о 21:38 цього ж дня.

Що не можна робити 13 липня

Астрологи не рекомендують цього дня починати щось нове.

Не можна надмірно реагувати на те, що відбувається, оскільки бурхлива реакція може призвести до неприємних ситуацій.

Не варто приймати необдумані рішення - це може бути наслідком надмірних емоцій.

Не зациклюйтесь і не надто прив'язуйтесь до будь-яких емоційних рішень.

Не можна цього дня піддаватися ризику, виходити за межі дозволеного, дозволяти собі більше норми.

У період Супермісяця не можна різко змінювати обстановку, робити дорогі покупки, сваритися, призначати ділові зустрічі та побачення, стригти волосся, займатися роботами в саду та городі, ходити в ліс.

У цей день не можна їсти багато ситної та жирної їжі, інакше організм почне відчувати сильний стрес.

Не варто дивитися фільми, які викликають негативні емоції.

Не варто брати і позичати гроші, оформляти іпотечні позики та кредити, швидкі позики.

Що можна робити в період Літнього Місяця