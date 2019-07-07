Гулянка у Києві закінчилася стріляниною



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Гулянка у Києві закінчилася стріляниною. Є постраждалий Фото: Інформатор

Внаслідок інциденту одна людина дістала поранення

У неділю, 7 липня, в Києві сталася стрілянина. Чоловік після конфлікту зі своїми знайомими почав по них стріляти. В результаті інциденту одна людина отримала вогнепальне поранення ноги, повідомляє «Інформатор». За інформацією видання, подія сталася на вул. Василенка, 25 близько 4:50.

Як повідомили очевидці, в одній з квартир житлового будинку проходило застілля, яке переросло в конфлікт. Для «розбірок» у двір будинку вийшли три дівчини, три хлопця і чоловік. У якийсь момент троє хлопців вирішили висунути чоловікові свої претензії. Це йому не сподобалося, він дістав пістолет і почав безладно стріляти, переважно в повітря. Стрілець спустошив одну обойму, потім перезарядив зброю і зробив ще кілька пострілів. В результаті хаотичного вогню постраждав один з хлопців, куля увійшла йому в задню частину ноги, в районі коліна.





Побачивши поліцейських, велика частина компанії вирішила забігти назад в квартиру, а одна з дівчат викинула пістолет в кущі. Правоохоронцям вдалося затримати стрілка, проте він свою провину відмовляється визнавати, стверджуючи, що стріляв не він. Пораненого хлопця до прибуття «швидкої» відвіз його товариш на машині.



На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, «швидка» і слідчо-оперативна група. Деталі й винуватця події встановить слідство.