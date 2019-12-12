Хабарі переказували на картку дружині. Колишній начальник патрульних отримав п’ять років



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За вісім місяців обвинувачений зібрав з працівників поліції понад 30 тис. грн

Краматорський міський суд Донецької області визнав винним колишнього заступника командира батальйону дорожньо-патрульної служби Головного управління Нацполіції в Донецькій області Дениса Султанова в одержанні неправомірної вигоди (ч.3 ст. 368 КК України) і призначив покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 9 грудня.

Починаючи з січня 2016 року, обвинувачений вимагав хабарі від своїх підлеглих працівників за створення їм сприятливих умов проходження служби в органах Нацполіції, а саме – не притягнення їх до дисциплінарної відповідальності і забезпечення проходження атестації. З метою приховування злочину Султанов повідомив поліціянтам номер банківської картки своєї дружини, на яку вони мали перераховувати гроші.

Всього протягом січня-серпня 2016 року обвинувачений отримав 31 187 грн.

У суді ексзаступник командира батальйону ДПС повністю не визнав своєї вини. Не заперечив, що на картку його дружини підлеглі працівники переводили гроші. За його словами, ці гроші йшли на надання добровільної допомоги на поховання, придбання подарунків на народження співробітників та їхніх дітей, надання допомоги на лікування працівників.

Султанов додав, що особисто витрачав ці гроші на придбання паперу, запчастин для службових автомобілів, придбання оргтехніки, оскільки державного забезпечення не вистачало.

Разом з тим, вина обвинуваченого в скоєні злочину підтверджується перевіреними судом доказами та свідченнями потерпілих. Також до матеріалів справи долучений лист управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Донецькій області, в якому наголошується, що не існує жодного нормативного документу МВС, який би передбачав надання матеріальної (грошової) допомоги поліцейським іншими співробітниками. Отже, жодні дії, пов`язані з акумулюванням допомоги на карткових рахунках керівництва підрозділів поліції підпорядкованих ГУНП в Донецькій області, не передбачені.

Таким чином, суд дійшов висновків, що задля виправлення обвинуваченого необхідно призначити йому покарання у вигляді позбавлення волі. Крім цього, обвинуваченого позбавлено права займати посади, пов`язані із здійсненням організаційно-розпорядчих обов`язків в органах державної влади на три роки.

Також конфіскації підлягає все майно, яке належить засудженому на праві власності.

Як повідомляв «Главком», на початку листопада Голопристанський районний суд Херсонської області визнав винним колишнього заступника начальника-начальника Голопристанського відділення Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС Івана Бельцика в одержанні неправомірної вигоди і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років з конфіскацією всього майна, яке йому належить. Посадовець отримав 2500 грн за непритягнення до відповідальності підприємця, який незаконно надавав послуги таксі.