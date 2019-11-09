За $100 хабара ексначальник районної податкової сів на п’ять років



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Колишній начальник податкової одного з районів Херсонщини Іван Бельцик

Суд конфіскував усе майно, яке належить посадовцю

Голопристанський районний суд Херсонської області визнав винним колишнього заступника начальника-начальника Голопристанського відділення Херсонської об`єднаної державної податкової інспекції Головного управління ДФС Івана Бельцика в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 КК України ) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років з конфіскацією всього майна, яке йому належить.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 5 листопада.

За матеріалами справи протягом січня-червня 2018 року начальник районної податкової Бельцик отримував інформацію про здійснення однієї особи діяльності, пов`язаної із наданням послуг таксі у місті Гола Пристань Херсонської області без державної реєстрації як суб`єкта господарювання та ліцензії на пасажирські перевезення. Після цього обвинувачений зустрівся з ним у кафе, де повідомив про надання неправомірної вигоди на суму 2,5 тис. грн за можливість в подальшому займатися підприємницькою діяльністю без дозвільних документів. Суму хабара податківець продемонстрував з екрану свого мобільного телефона, додавши, що гроші необхідно передати до 11 червня 2018 року.

У визначений день обвинувачений отримав хабара в автомобілі потерпілого. Кошти він поклав до барсетки після чого його затримали правоохоронці.

У суді Іван Бельцик не визнав провини, пояснив, що в його обов’язки входило сервісне обслуговування платників податків та їхнє консультування без можливості проведення будь-яких перевірок. Однак у якийсь момент до нього приїхали працівники Управління захисту економіки в Херсонській області, які попросили надавати інформацію по певним суб`єктам та напрямкам господарської діяльності, що діють у незаконний спосіб. У відповідь посадовець відмовився надавати таку інформацію. Зі слів Бельцика, працівники УЗЕ пригрозили певними негативними для нього наслідками.

Крім цього, обвинувачений зазначив, що на нього самостійно вийшов потерпілий, якому той запропонував легалізувати бізнес. Згодом підприємець заявив обвинуваченому про намір надати допомогу у придбанні канцелярії чи коштами на суму від двох до трьох тисяч гривень щомісяця, але щоб він продовжував здійснювати свою діяльність по перевезенню пасажирів без легалізації.

Бельцик наголосив у суді, що у той момент зрозумів, що підприємець запропонував йому неправомірну вигоду, але така пропозиція не є конкретизованою, а тому він не може заявити про надходження такої пропозиції до внутрішньої безпеки чи до інших правоохоронних органів. І додав, що на наступних зустрічах почав провокувати чоловіка назвати конкретну суму неправомірної вигоди.

За словами обвинуваченого, 11 червня підприємець намагався передати йому хабара, але той відмовився. Яким чином, вилучені 2500 гривень опинилися у його барсетці, він пояснити не зміг.

Вся кримінальна справа, за словами Бельцика, є спланованою провокацією щодо нього з метою усунення з посади.

Натомість суд вважає, що вина Івана Бельцика у вчиненні злочину підтверджується належними, допустимими та достатніми доказами. Зокрема, про це свідчать результати негласних слідчих (розшукових) дій та дані з допитів кількох осіб.

Разом з тим, суд не погодився з твердженням сторони захисту про те, що у цій справі мала місце провокація злочину працівниками поліції та підприємця. У матеріалах справи, переконаний суд, достатньо доказів того, що саме Бельцик шукав зустрічі з підприємцем після того, як дізнався, що останній тривалий час здійснює нелегальну діяльність із перевезення пасажирів таксі. Також обвинувачений не доповідав про такий факт уповноваженому податковому органу з метою притягнення до відповідальності і не склав відповідної доповідної записки. Навпаки – начальник районної податкової обіцяв своєчасно повідомляти підприємця про рейди органів і займав активну позицію, маючи намір отримати неправомірну вигоду.

Крім цього, суд відкинув твердження захисників та обвинуваченого про відсутність повноважень у Бельцика складати протоколи про адміністративні правопорушення, наголосивши, що представник влади, не вправі одержувати будь-якої винагороди у зв`язку зі здійсненням своїх службових повноважень.

Після оголошення вироку Бельцика взяли під варту у залі суду. Вирок може бути оскаржений до Херсонського апеляційного суду протягом 30 днів з дня його оголошення.