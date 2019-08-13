Хакери атакували кримський телеканал «Чорноморка»



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СБУ блокувала негативний вплив кібератаки на кримський телеканал, який останні 5 років працює в Україні

На ефірний сервер телерадіокомпанії «Чорноморка» здійснили кібератаку, яку Служба безпеки України локалізувала та блокувала її негативний вплив. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Повідомляється, що кібератака була спрямована на блокування та виведення з ладу всіх ключових елементів управління ефіром, резервних копій та запасних інструментів.

«Зловмисники через шкідливе програмне забезпечення отримали контроль над серверним обладнанням телерадіокомпанії та вивели систему з ладу. СБУ локалізувала кібератаку та блокувала її негативний вплив на ефірний сервер телерадіокомпанії», - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що роботу телерадіокомпанії повністю відновлено.

«Наразі роботу ТРК повністю відновлено, а її команда спільно з фахівцями ДКІБ СБУ розробляють більш надійну систему захисту серверного обладнання від стороннього незаконного втручання», - йдеться у повідомленні.

Чорноморська телерадіокомпанія заснована в 1993 році і до початку окупації Криму РФ була лідером місцевого медійного простору і кращою в Україні регіональною телекомпанією, яка забезпечувала мовлення на кримський півострів і всю територію країни.

У березні 2014 го телекомпанія потрапила під удар окупантів, які незаконно припинили мовлення, віддавши передавачі телеканалу «Росія-24».

У серпні 2014 го мовлення Чорноморської телерадіокомпанії із окупованого Сімферополя було повністю припинено: представники російських спецслужб і окупаційної влади влаштували погром в приміщенні компанії і вилучили все обладнання.

З окупованого Криму були евакуйовані тільки бренд «Чорноморська телерадіокомпанія» і частина колективу. Для відновлення трансляції у Києві була побудована нова студія, створена мережа кореспондентських пунктів у місцях проживання вимушених переселенців по всій території країни, а також на територіях, наближених до зони бойових дій, і на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу. Останні працюють на нелегальному становищі.