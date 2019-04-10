Харківська поліція затримала 10 підозрюваних у нападах на інкасаторів



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Затримані займалися розбоями з 2013 року

Харківська поліція затримала 10 підозрюваних у збройних нападах на інкасаторів.

Про це повідомив начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Олег Бех.

«Ми затримали банду, яка протягом семи останніх років вчиняла озброєні розбійні напади на інкасаторів. Співробітники Департаменту стратегічних розслідувань, фахівці харківського Управління стратегічних розслідувань, Слідчого управління ГУНП в Харківській області під процесуальним керівництвом Військової прокуратури Харківського гарнізону об’єднаних сил викрили 10 злочинців, які входили до складу цієї банди. Дев’ять затриманих – мешканці Києва, один – харків’янин. Серед них є ті, хто вже був засуджений за інші злочини», – мовиться у повідомленні.

За інформацією Беха, затримані займалися розбоями з 2013 року.

«Один рік – один напад на інкасаторів. Злочинний «улов» чималий. Щонайменше 15 мільйонів гривень. Гроші витрачали на коштовні автівки і закордонний відпочинок», – зазначив він.

Бех додав, що у злочинців був арсенал зброї, який зберігався в гаражах у Києві: гранатомети, автомати, пістолети, вибухівка, патрони, гранати вилучені під час обшуків.