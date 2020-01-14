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    Харківські волонтери рятують 50 хворих папуг, яких знайшли у лісі

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    Зараз усі 50 папуг знаходяться на перетриманні, вони всі вражені хронічним вірусом - Харківські волонтери рятують 50 хворих папуг, яких знайшли у лісі
    Зараз усі 50 папуг знаходяться на перетриманні, вони всі вражені хронічним вірусом

    Волонтери просять усіх, хто хоче допомогти, зв'язатися з ними

    Волонтери громадської організації «Порятунок тварин Харків» рятують 50 папуг, знайдених напередодні в лісопосадці мікрорайону Залютино в Харкові - їх викинули через інфекційне захворювання.

    Про це організація «Порятунок тварин Харків» повідомляє в Facebook.

    «Вчора на ситуацію з папугами відгукнулися дуже багато людей, були готові забрати їх назовсім. Зараз усі 50 папуг знаходяться на перетриманні, вони всі вражені хронічним вірусом. Їм зараз дуже потрібні турбота і любов людини», - йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що папуги - різного віку: 3-4 років. Напередодні волонтерам вдалося потрапити на консультацію до відомих у місті орнітологів. Виявилося, що всі пташки заражені «цирковірусом" або PBFD. Захворювання небезпечне лише для папуг, невиліковне, впливає на оперення - пір'я випадає, іноді з кров'ю, пташка постійно чухається, порушено загальні функції організму, знижується імунітет. Під час гострого перебігу хвороби смерть настає швидко, при хронічному - пташка може жити місяці й роки.

    У багатьох з птахів, особливо в тих, хто взагалі без пір'я, сильне переохолодження. Дехто пробує їсти, але всі зерна випльовують, інші не їдять взагалі.

    Зараз пташок розсортували на 4 групи залежно від стану, найтяжчий - у 4-й групі: оперення немає, пташки вкрай виснажені, лежать на підлозі. Для птахів її підігрівають, у дзьоб вводять ліки: фоспреніл, метіонін і карсил, підшкірно - уколи глюкози й рінгера. Орнітологи рекомендують обігрів інфрачервоною лампою.

    На жаль, махового пір'я у цих птахів немає, літати вони не зможуть, але можуть бігати. Якщо вони переживуть переохолодження та вірусне захворювання, то, за словами волонтерів, стануть прекрасними компаньйонами в сім'ях, які захочуть дати їм тепло й турботу. Єдина умова: інших папуг до них підселяти не можна, оскільки вірус заразний. Догляд: різноманітний корм і тепло без протягів.

    Волонтери просять усіх, хто хоче допомогти, зв'язатися з ними.

    Як розповіла представник організації «Порятунок тварин Харків» Тетяна Пасинок, організація діє п'ятий рік і об'єднує більш як 30 волонтерів. За рік тут рятують до 1000 птахів і тварин - кішок, собак, іноді лисиць, які потрапили в капкани.

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