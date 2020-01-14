Харківські волонтери рятують 50 хворих папуг, яких знайшли у лісі



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Зараз усі 50 папуг знаходяться на перетриманні, вони всі вражені хронічним вірусом

Волонтери просять усіх, хто хоче допомогти, зв'язатися з ними

Волонтери громадської організації «Порятунок тварин Харків» рятують 50 папуг, знайдених напередодні в лісопосадці мікрорайону Залютино в Харкові - їх викинули через інфекційне захворювання.

Про це організація «Порятунок тварин Харків» повідомляє в Facebook.

«Вчора на ситуацію з папугами відгукнулися дуже багато людей, були готові забрати їх назовсім. Зараз усі 50 папуг знаходяться на перетриманні, вони всі вражені хронічним вірусом. Їм зараз дуже потрібні турбота і любов людини», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що папуги - різного віку: 3-4 років. Напередодні волонтерам вдалося потрапити на консультацію до відомих у місті орнітологів. Виявилося, що всі пташки заражені «цирковірусом" або PBFD. Захворювання небезпечне лише для папуг, невиліковне, впливає на оперення - пір'я випадає, іноді з кров'ю, пташка постійно чухається, порушено загальні функції організму, знижується імунітет. Під час гострого перебігу хвороби смерть настає швидко, при хронічному - пташка може жити місяці й роки.

У багатьох з птахів, особливо в тих, хто взагалі без пір'я, сильне переохолодження. Дехто пробує їсти, але всі зерна випльовують, інші не їдять взагалі.

Зараз пташок розсортували на 4 групи залежно від стану, найтяжчий - у 4-й групі: оперення немає, пташки вкрай виснажені, лежать на підлозі. Для птахів її підігрівають, у дзьоб вводять ліки: фоспреніл, метіонін і карсил, підшкірно - уколи глюкози й рінгера. Орнітологи рекомендують обігрів інфрачервоною лампою.