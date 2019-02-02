Харківський бабак напрогнозував пізню весну
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У цьому році Тимко IIІ змінив на посаді провісника свого батька - Тимка II
Степовий бабак Тимко IIІ, який живе на біологічній станції Харківського національного університету ім.В.Каразіна в сел.Гайдари (Зміївський район Харківської області), не побачив своєї тіні, коли його розбудили в суботу, 2 лютого.
«Весна настане, але, на жаль, в березні на нас ще очікують заморозки. Тепла і сонячна погода на нас чекає в квітні», - витлумачила передбачення бабака співробітниця університету Надія Токарська.
У 2019 році Тимко IIІ змінив на посаді провісника свого батька - Тимка II.
Як відомо, на біостанції Харківського національного університету День бабака відзначають з 2004 року. Тимко II передбачав погоду сім разів, після чого пішов на заслужений відпочинок.
Джерело: Інтерфакс-Україна