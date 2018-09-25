Харківський депутат втік від прокурорів до РФ



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Ім'я фігуранта справи правоохоронці не розкривають

Депутат Харківської обласної ради, якого підозрюють у земельних махінаціях за так званою кооперативною схемою, втік до Росії. Про це у вівторок, 25 вересня, повідомила прес-служба обласної прокуратури.

Відомство ініціює оголошення його в міжнародний розшук.

Відзначається, що 50-річний депутат підозрюється за статтею про незаконне заволодіння чужим майном за попередньою змовою групою осіб шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

За даними слідства, депутат є одним із співзасновників обслуговуючого кооперативу, учасники якого безкоштовно отримали від Харківської міськради землю і розпродали ділянки під приватну забудову. У прокуратурі підрахували, що таким чином учасники «кооперативної схеми» завдали збитків громаді у розмірі понад 400 млн грн.

«Після оголошення підозри фігурант кримінального провадження поїхав до РФ. У зв'язку з цим прокуратурою Харківської області направлено повний пакет документів для звернення в Інтерпол з метою оголошення підозрюваного в міжнародний розшук», - заявили в прокуратурі.

Ім'я фігуранта справи правоохоронці не розкривають.