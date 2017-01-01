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    Харків’ян запрошують на безкоштовні покази кінофільмів

    Харків'яни зможуть подивитися колекцію короткометражних стрічок та фільм для дітей
    9 і 10 січня в Харкові пройдуть безкоштовні, не комерційні кінопокази. Дані кінопокази будуть проходити за підтримки «Артхаус Трафік Україна», Британської Ради в Україні та Британської Академії Кіно і Телебачення (BAFTA), Спеціальний проект в рамках фестивалю «Нове британське кіно» - представить харків'янам колекцію
    • Вчора, 16:36
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    Афіша до стрічки&nbsp;&laquo;Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу&raquo;
    Афіша до стрічки «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу»

    Харків'яни зможуть подивитися колекцію короткометражних стрічок та фільм для дітей

    9 і 10 січня в Харкові пройдуть безкоштовні, не комерційні кінопокази.

    Дані кінопокази будуть проходити за підтримки «Артхаус Трафік Україна», Британської Ради в Україні та Британської Академії Кіно і Телебачення (BAFTA), Спеціальний проект в рамках фестивалю «Нове британське кіно» - представить харків'янам колекцію короткометражних фільмів, які були номіновані на премію BAFTA в 2017 році, а для дітей буде показано фільм «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу». Інформаційний партнер  - Главком.

    Покази відбуватимуться 9 і 10 січня 2018 р в приміщенні Fabrika.space (м.Харків, вул. Благовіщенська 1) в такому порядку:

     -1- сеанс: 16-30 - дитячий показ «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу»

     -2- сеанс: 18-30 - дорослий показ короткометражних фільмів BAFTA SHORTS 2017.

    Вхід на перегляд цієї програми безкоштовний..

    «Моллі Мун і Чарівний підручник гіпнозу» (7 +)

    * Фільм укр. мовою

    Моллі Мун - сирота, живе в притулку. Життя навколо складно назвати щасливим - і одного разу все змінюється, коли в її руки потрапляє таємнича стара книга з гіпнозу. Моллі відкриває в собі дивовижну здатність - змушувати людей робити все, що вона забажає.

    Фестиваль короткометражного кіно «BAFTA SHORTS 2017»:

    Колекція короткометражних фільмів, які були номіновані на премію BAFTA в 2017 році. BAFTA SHORTS - це добірка для всіх поціновувачів короткого метра, представлена в розмаїтті жанрів і тем.

    -1- Вечірка / The Party

    Режисер: Андреа Харкін 2017 14 хв.

    -2- Історія кохання / A Love Story

    Режисер: Анушка Кишаном Нанаяккара 2017 7 хв.

    -3- Пекельні уста / Mouth of hell

    Режисер: Самір Механовіч 2017 15 хв.

    -4- У режимі очікування / Standby

    Режисер: Шарлотта Реган 2017 5 хв.

    -5- Жорсткий / Tough

    Режисер: Дженніфер Чжен 2017 4 хв.

    -6- Спожито / Consumed

    Режисер: Річард Джон Сеймур 2017 18 хв.

    -7- Вимірювання Алана / The Alan Dimension

    Режисер: Жан Клинч 2017 8 хв.

    -8- Будинок / Home

    Режисер: Даніель Маллой 2017 19 хв.

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