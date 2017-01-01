Харків’ян запрошують на безкоштовні покази кінофільмів

Харків'яни зможуть подивитися колекцію короткометражних стрічок та фільм для дітей

9 і 10 січня в Харкові пройдуть безкоштовні, не комерційні кінопокази. Дані кінопокази будуть проходити за підтримки «Артхаус Трафік Україна», Британської Ради в Україні та Британської Академії Кіно і Телебачення (BAFTA), Спеціальний проект в рамках фестивалю «Нове британське кіно» - представить харків'янам колекцію



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Афіша до стрічки «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу»

Харків'яни зможуть подивитися колекцію короткометражних стрічок та фільм для дітей

9 і 10 січня в Харкові пройдуть безкоштовні, не комерційні кінопокази.

Дані кінопокази будуть проходити за підтримки «Артхаус Трафік Україна», Британської Ради в Україні та Британської Академії Кіно і Телебачення (BAFTA), Спеціальний проект в рамках фестивалю «Нове британське кіно» - представить харків'янам колекцію короткометражних фільмів, які були номіновані на премію BAFTA в 2017 році, а для дітей буде показано фільм «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу». Інформаційний партнер - Главком.

Покази відбуватимуться 9 і 10 січня 2018 р в приміщенні Fabrika.space (м.Харків, вул. Благовіщенська 1) в такому порядку:

-1- сеанс: 16-30 - дитячий показ «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу»

-2- сеанс: 18-30 - дорослий показ короткометражних фільмів BAFTA SHORTS 2017.

Вхід на перегляд цієї програми безкоштовний..

«Моллі Мун і Чарівний підручник гіпнозу» (7 +)

* Фільм укр. мовою

Моллі Мун - сирота, живе в притулку. Життя навколо складно назвати щасливим - і одного разу все змінюється, коли в її руки потрапляє таємнича стара книга з гіпнозу. Моллі відкриває в собі дивовижну здатність - змушувати людей робити все, що вона забажає.

Фестиваль короткометражного кіно «BAFTA SHORTS 2017»:

Колекція короткометражних фільмів, які були номіновані на премію BAFTA в 2017 році. BAFTA SHORTS - це добірка для всіх поціновувачів короткого метра, представлена в розмаїтті жанрів і тем.

-1- Вечірка / The Party

Режисер: Андреа Харкін 2017 14 хв.

-2- Історія кохання / A Love Story

Режисер: Анушка Кишаном Нанаяккара 2017 7 хв.

-3- Пекельні уста / Mouth of hell

Режисер: Самір Механовіч 2017 15 хв.

-4- У режимі очікування / Standby

Режисер: Шарлотта Реган 2017 5 хв.

-5- Жорсткий / Tough

Режисер: Дженніфер Чжен 2017 4 хв.

-6- Спожито / Consumed

Режисер: Річард Джон Сеймур 2017 18 хв.

-7- Вимірювання Алана / The Alan Dimension

Режисер: Жан Клинч 2017 8 хв.

-8- Будинок / Home

Режисер: Даніель Маллой 2017 19 хв.