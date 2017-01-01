Харків’ян запрошують на безкоштовні покази кінофільмів
- Вчора, 16:36
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Розсилка
Харків'яни зможуть подивитися колекцію короткометражних стрічок та фільм для дітей
9 і 10 січня в Харкові пройдуть безкоштовні, не комерційні кінопокази.
Дані кінопокази будуть проходити за підтримки «Артхаус Трафік Україна», Британської Ради в Україні та Британської Академії Кіно і Телебачення (BAFTA), Спеціальний проект в рамках фестивалю «Нове британське кіно» - представить харків'янам колекцію короткометражних фільмів, які були номіновані на премію BAFTA в 2017 році, а для дітей буде показано фільм «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу». Інформаційний партнер - Главком.
Покази відбуватимуться 9 і 10 січня 2018 р в приміщенні Fabrika.space (м.Харків, вул. Благовіщенська 1) в такому порядку:
-1- сеанс: 16-30 - дитячий показ «Моллі Мун і Чарівний Підручник гіпнозу»
-2- сеанс: 18-30 - дорослий показ короткометражних фільмів BAFTA SHORTS 2017.
Вхід на перегляд цієї програми безкоштовний..
«Моллі Мун і Чарівний підручник гіпнозу» (7 +)
* Фільм укр. мовою
Моллі Мун - сирота, живе в притулку. Життя навколо складно назвати щасливим - і одного разу все змінюється, коли в її руки потрапляє таємнича стара книга з гіпнозу. Моллі відкриває в собі дивовижну здатність - змушувати людей робити все, що вона забажає.
Фестиваль короткометражного кіно «BAFTA SHORTS 2017»:
Колекція короткометражних фільмів, які були номіновані на премію BAFTA в 2017 році. BAFTA SHORTS - це добірка для всіх поціновувачів короткого метра, представлена в розмаїтті жанрів і тем.
-1- Вечірка / The Party
Режисер: Андреа Харкін 2017 14 хв.
-2- Історія кохання / A Love Story
Режисер: Анушка Кишаном Нанаяккара 2017 7 хв.
-3- Пекельні уста / Mouth of hell
Режисер: Самір Механовіч 2017 15 хв.
-4- У режимі очікування / Standby
Режисер: Шарлотта Реган 2017 5 хв.
-5- Жорсткий / Tough
Режисер: Дженніфер Чжен 2017 4 хв.
-6- Спожито / Consumed
Режисер: Річард Джон Сеймур 2017 18 хв.
-7- Вимірювання Алана / The Alan Dimension
Режисер: Жан Клинч 2017 8 хв.
-8- Будинок / Home
Режисер: Даніель Маллой 2017 19 хв.