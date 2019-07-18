Харків'яни на 30 хвилин заблокували виїзд кортежу Зеленського



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Люди зустріли кортеж президента після наради з лісниками Харківщини

Понад сто харків'ян заблокували виїзд кортежу Президента України Володимира Зеленського після наради з природоохоронних проблем в УкрНДІ лісового господарства та агролісомеліорації імені Висоцького, що поблизу метро «Пушкінська».

Люди стали стіною на виїзді з двору будинку, де відбулася нарада, і не пропустили кортеж. Зеленський вийшов з машини та 25 хвилин розмовляв з людьми, які вимагали допомоги у розв'язанні проблем, що накопичилися.

У руках у людей були плакати: «Ні -«чорним «лісорубам!», «Ліс - багатство народу!», «Припиніть свавілля на ринку «Барабашово!», «Хто відповість за побиття журналіста?». Час від часу присутні скандували: «Ні - беззаконню!»

Зеленський спілкувався з людьми по одну сторону машини, а потім перейшов на іншу сторону і продовжив спілкування. Коли проблеми вичерпалися, люди наполягли на Селфі, і він охоче фотографувався.

Уже на виході з натовпу, прямуючи до машини, Зеленський звернув увагу на хлопчика років дев'яти, який стояв осторонь, не сподіваючись до нього пробитися: «А ти що хочеш від мене? Автограф? - Із задоволенням!». Лише після цього Зеленський сів у машину, і кортеж виїхав з двору.

За планом, Зеленський після наради мав приїхати до пам'ятника Шевченку в центрі міста, де його чекали півсотні підприємців для обговорення своїх проблем. Однак протокольний час минув, і кортеж промчав повз пам'ятника Шевченку в бік аеропорту.