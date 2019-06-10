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    Хатній злодюжка у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом (фото)

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    <p>Квартирний злодій намагався сховатися від поліції</p> <p></p> - Хатній злодюжка у Дніпрі намагався сховатися від поліції під лінолеумом (фото)

    Квартирний злодій намагався сховатися від поліції

    фото dp.informator.ua

    Затриманий потрапив у квартиру через дах будинку

    У Дніпрі в понеділок, 10 червня, мешканці будинку на проспекті Гагаріна 20 побачили чоловіка на даху, який потім через балкон заліз у квартиру на п'ятому поверсі.

    Як повідомляє Інформатор, очевидці викликали на місце патрульних. Сусіди повідомили, що у квартирі вже давно ніхто не живе.

    Також вони допомогли знайти господарів житла, яких викликали на місце. Разом з ними приїхали слідчі Соборного району. У присутності господарів патрульні відкрили двері.

    1560183378-2307«Поліцейські оглянули квартиру і дійшли до балкона. Там, під лінолеумом, від них ховався чоловік. Господарі квартири сказали, що не знають цього «підлінолеумного» мешканця квартири. На нього одягли кайданки йдоставили в Соборне відділення поліції», - пише видання.

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