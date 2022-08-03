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Генштаб назвав напрямки, на яких ворог зазнав найбільших втрат

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 10:02 glavcom.ua
Генштаб назвав напрямки, на яких ворог зазнав найбільших втрат
За добу захисники знищили 180 загарбників
фото Генштаб

Від початку повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили 41350 орків

Збройні сили України за минулу добу знищили  180 окупантів та шість танків. Усього від початку повномасштабного вторгнення загинуло 41350 орків. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 03.08 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 41350 (+180) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1774 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4022 (+8) од,
  • артилерійських систем – 939 (+3) од,
  • РСЗВ - 259 (+0) од,                              
  • засоби ППО – 118 (+1) од,
  • літаків – 223 (+0) од,                     
  • гелікоптерів – 191 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 740 (+1),
  • крилаті ракети –  180 (+6),
  • кораблі /катери – 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 2922 (+8) од,
  • спеціальна техніка –  83 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Донецькому напрямках.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України.

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Теги: ЗСУ Генштаб війна

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