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Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 серпня

Мар’яна Мигаль
Сьогодні, 09:06 glavcom.ua
Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 3 серпня
ЗСУ звільнили від військових РФ ще сім сіл на Херсонщині
фото: ДСНС

Зранку Миколаїв знову зазнав обстрілів

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині, Київщині та Житомирщині. За добу рашисти обстріляли Донеччину з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ «Град» Про це йдеться у зведенні обласних військових адміністрацій, повідомляє «Главком».

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Запорізькій, Одеськїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Кіровоградщині, Вінничині, Полтавщині, Сумщині,

Сумщина

Зранку сьогодні − артобстріл Краснопільської громади. Інформація про наявність/відсутність жертв та руйнувань уточнюється. Вчора за день росіяни здійснили обстріли прикордонних Есманьської, Хотінської та Середино-Будської громад області. Без жертв і руйнувань.

Чернігівщина

Вночі − обстріл території біля села у Новгород-Сіверському районі. Без жертв та руйнувань.

Дніпропетровщина

Ворог обстріляв з артилерії дві громади Криворізького району.  У Апостолівській громаді без жертв та руйнувань.

У Зеленодольській у селі Велика Костромка пошкоджені дитячий садок та церква. Перебита лінія електропередач. Село без світла. Без постраждалих.

Харківщина

Зранку − кілька ударів по Харкову, руйнувань зазнали інфраструктурні та промисловий об‘єкти у Новобаварському та Холодногірському районах.

По області − обстріли в Богодухівському та Чугуївському районах. Постраждалих, попередньо, немає.

В Богодухівському районі горіли складські приміщення фермерського господарства, приватний будинок. В Чугуївському — складське приміщення ліцею.

Луганщина

Вночі − три мінометних обстрілів, шість з РСЗВ.  За добу ворожих авіаударів було завдано поблизу по вісьмох населених пунктах, що розташовані на адмінмежі Луганщини та Донеччини. Росіяни проводять чисельні атаки одночасно з різних сторін. Упродовж останньої доби відбито дев’ять спроб штурму окупантів, які вимушені були відійти.

Донеччина

За добу обстріли з танків, мінометів, артилерії, РСЗВ «Град» Авдіївка (житловий сектор, гаражний та садовий кооперативи); Бахмут (житловий сектор); Карлівка (дачний кооператив); Красногорівка (житловий сектор);

Мар’їнка (житловий сектор); с. Піски (житловий сектор). Область залишається без газу і частково без води й електрики. Триває обов'язкова евакуація населення. За добу на Донеччині − чотири загиблих, семеро поранених.

Миколаївщина

Зранку Миколаїв знову зазнав обстрілів. Зруйновано супермаркет та пошкоджено багатоповерхові будинки. Працюють рятувальні служби. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється. Миколаїв також було обстріляно вчора ввечері, внаслідок обстрілів в одному з районів міста відбулась пожежа, також уражено причал, пошкоджено промислове підприємство та житлові будинки. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Сьогодні зранку внаслідок ворожих обстрілів с. Галицинове Галицинівської громади поранено одну людину.

Вчора ввечері − обстріли с-ща Радісний Сад Радсадівської громади, переважно річна аквазона. Постраждалих немає.

Також вчора ввечері над Миколаївщиною було виявлено та знищено чотири ворожі крилаті ракети типу Х (Х-101, Х-555).

Тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих і пошкоджень уточнюється.

Херсонщина

На території області − вибухи та обстріли. Тривали бойові дії. ЗСУ звільнили від військових РФ ще сім сіл, наразі в області деокуповано 53 населені пункти. Понад два місяці на більшій території області не має мобільного та Інтернет зв’язку. За розпорядженням окупаційної влади ціни у громадському транспорті звищилися вдвічі, складна ситуація в гуманітарній сфері − через брак медичного персоналу військові РФ завозять своїх лікарів.

Нагадаємо, триває 161-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об’єктах на території України. 

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Теги: Миколаїв війна

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