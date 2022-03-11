Хмельниччина будуватиме наметові містечка для переселенців

За попередніми оцінками, область зможе розмістити до 500 тисяч переселенців

У Хмельницькій області зводитимуть наметові містечка для переселенців. Про це сьогодні у відеозверненні повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

«Хмельниччина тримає гуманітарний фронт. Кожного дня до нас з «гарячих точок» прибуває все більше людей. Тому вирішили, що будемо зводити наметові містечка для переселенців на території області», – сказав посадовець.

Гамалій додав, що з 14 березня в області відновлюється навчальний процес, до якого залучать дітей та вчителів з числа внутрішніх переселенців.

Додамо, що на 11 березня лише у межах Хмельницької міської територіальної громади знайшли прихисток на тривалий час близько 15,5 тисяч переселенців. Ще майже 85 тис. людей зупинялись у Хмельницькому, щонайменше на добу, отримавши відповідну допомогу та підтримку.

Як повідомляв «Главком», за попередніми оцінками, Хмельницька область зможе розмістити до 500 тисяч переселенців.

Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.