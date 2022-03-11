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    Хмельниччина будуватиме наметові містечка для переселенців

    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв&rsquo;язаної путінською Росією - Хмельниччина будуватиме наметові містечка для переселенців
    В Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією
    фото з відкритих джерел

    За попередніми оцінками, область зможе розмістити до 500 тисяч переселенців

    У Хмельницькій області зводитимуть наметові містечка для переселенців. Про це сьогодні у відеозверненні повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

    «Хмельниччина тримає гуманітарний фронт. Кожного дня до нас з «гарячих точок» прибуває все більше людей. Тому вирішили, що будемо зводити наметові містечка для переселенців на території області», – сказав посадовець.

    Гамалій додав, що з 14 березня в області відновлюється навчальний процес, до якого залучать дітей та вчителів з числа внутрішніх переселенців.

    Додамо, що на 11 березня лише у межах Хмельницької міської територіальної громади знайшли прихисток на тривалий час близько 15,5 тисяч переселенців. Ще майже 85 тис. людей зупинялись у Хмельницькому, щонайменше на добу, отримавши відповідну допомогу та підтримку.

    Як повідомляв «Главком», за попередніми оцінками, Хмельницька область зможе розмістити до 500 тисяч переселенців.

    Нагадаємо, в Україні триває 16 день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

    Теги: Хмельниччина час
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    Хмельниччина будуватиме наметові містечка для переселенців