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    Агресія Росії. Хмельницька область очікує близько пів мільйона внутрішніх переселенців

    Минула ніч на Хмельниччині була спокійною. - Агресія Росії. Хмельницька область очікує близько пів мільйона внутрішніх переселенців
    Минула ніч на Хмельниччині була спокійною.
    фото з сайту ОДА

    В області комендантська година почнеться раніше – з 21:00 і триватиме до 6 ранку 28 лютого

    За попередніми оцінками, Хмельницька область зможе розмістити до 500 тисяч переселенців. Про це сьогодні у відеозверненні повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

    Він зазначив, що наразі вже підготовлено приміщення для 200 тисяч осіб. З початку військових дій область вже прийняла 20 тисяч біженців, в тому числі тих, хто проїхав транзитом.

    Гамалій зазначив, що минула ніч на Хмельниччині була спокійною. У зв’язку з небезпекою проникнення на територію області диверсійно-розвідувальних груп противника відсьогодні посилюються безпекові заходи в області. Комендантська година розпочнеться о 21-00, військові патрулі будуть використовувати спеціальну систему паролів для спілкування. Цивільні особи, залученні до забезпечення життєдіяльності області, зможуть пересуватися у комендантську годину виключно за наявності спеціальної перепустки, що видається обласною військовою адміністрацією.

    Такі заходи допоможуть запобігти можливим диверсіям та зберегти життя громадян.

    Теги: агресія військові комендантська година
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    Агресія Росії. Хмельницька область очікує близько пів мільйона внутрішніх переселенців