Москва продовжує наполягати на обмеженому розміщенні контингенту ООН

Російський сенатор Олексій Пушков стверджує, що ініціатива колишнього генсека НАТО працюватиме лише в разі погодження її із сепаратистами. Москва продовжує наполягати на обмеженому розміщенні контингенту ООН, – передає DW. План з урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном не



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Олексій Пушков

Москва продовжує наполягати на обмеженому розміщенні контингенту ООН

Російський сенатор Олексій Пушков стверджує, що ініціатива колишнього генсека НАТО працюватиме лише в разі погодження її із сепаратистами.

Москва продовжує наполягати на обмеженому розміщенні контингенту ООН, – передає DW.

План з урегулювання ситуації на Донбасі, запропонований колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном не запрацює, якщо буде реалізовуватись на умовах Києва, заявив член Ради Федерації Федеральних зборів Росії Олексій Пушков.

«Київ же хоче все й одразу. Ми з цим не погоджуємося», – сказав політик в інтерв’ю DW в кулуарах Мюнхенської конференції з безпеки. Окрім того, додав Пушков, місію необхідно погодити із так званими «ДНР» та «ЛНР». «Якщо це план, який передбачається на всій території Донбасу, він не спрацює. Миротворці їдуть туди встановлювати мир, а не воювати», – зазначив Пушков.

За його словами, Москва наполягатиме на запровадженні миротворчої місії для захисту Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. «Ми маємо рухатися повільно, спочатку ввести миротворців, які допоможуть ОБСЄ виконувати їхню місію. Київ хоче забагато і зарано», – підсумував російський сенатор, який раніше очолював комітет Дерджуми РФ у закордонних справах.