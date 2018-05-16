Холодницький не вписується у політичні плани Луценка і Ситника - політолог

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Назар Холодницький

За словами Тараса Загороднього, глава САП є по-справжньому незалежним прокурором

Голова Спеціальної антикорупційної прокуратури став перешкодою для реалізації політичних планів керівників Генеральної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України. Про це на своїй сторінці в Facebook заявив політолог Тарас Загородній, коментуючи інтерв'ю Назара Холодницького «Лівому берегу».

На думку політолога, керівник САП викликав критику в свою адресу обгрунтованими претензіями до якості роботи НАБУ, якому «хочеться і далі пускати пил в очі і займатися розслідуваннями в Фейсбуці».

«Така позиція Холодницького і стала приводом для звинувачень проти нього і відкриття кримінальних справ, які НАБУ і Генпрокуратура клепають практично з повітря. Крім того, як Луценко, так і Ситник явно мають політичні амбіції і плани. Принциповий антикорупційний прокурор в ці плани явно не вписується, псує всю картину», - заявив Загородній.

Він також зазначив, що глава САП є по-справжньому незалежним прокурором.

«Прокурор і повинен бути таким: уїдливим і незручним. Незручні нікому не подобаються. Зараз проти Холодницького всі - і американське лобі НАБУ, і підтримувана з Банкової ГПУ. Так що, на сьогодні він перший реально незалежний прокурор, рівновіддалений від усіх сфер впливу та інтересів. І так і має бути», - вважає Загородній.

Нагадаємо, 30 березня 2018 року генеральний прокурор Юрій Луценко і директор НАБУ Артем Ситник направили у кваліфікаційно-дисциплінарну комісію прокурорів скарги на керівника САП Назара Холодницького, засновані на матеріалах прослуховування його робочого кабінету.

Спеціальну антикорупційну прокуратуру Назар Холодницький очолює з 1 грудня 2015 року.